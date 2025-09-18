ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
125
3 хв

У школі ученицю вигнали з класу через “занадто коротку спідницю”

У Великій Британії покарали школярку, бо її спідниця була на 2 см коротшою, ніж це дозволено.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У школі ученицю вигнали з класу через “занадто коротку спідницю”

Кола Гленні з дочкою Перл / © mirror.co.uk

В одній із шкіл Британії спалахнув скандал, бо спідниця учениці 8 класу була на 2 см. коротшою, ніж це дозволено. Коли про це дізналась мати дівчинки, то забрала її з навчального закладу.

Про це пише mirror.co.uk.

34-річна Кола Гленні каже, що її дочка Перл була в істериці після того, як вчителі академії Hundred of Hoo нібито провели «військову» перевірку довжини спідниць дівчат.

Кола каже, що в 15 вересня отримала дзвінок від Перл, яка розповіла, що її цілий день тримали в ізоляції в головному залі, оскільки довжина її спідниці була на 2 см коротшою, ніж це дозволено у навчальному закладі. Мама забрала дочку з 8 класу і має намір навчати її вдома, доки не знайдуть альтернативу.

Спідниця дівчинки / © mirror.co.uk

Спідниця дівчинки / © mirror.co.uk

«Вони помістили її в ізолятор, тому що її спідниця була занадто короткою, і в цей час їй не дозволяли їсти та пити. Це було жахливо. Вона досить впевнена в собі дівчина, тому я ніколи не отримую від неї таких дзвінків. Вона була в істериці, я не могла розібрати, що вона говорить, тому запанікувала», — розповіла мати дівчинки.

Кола каже, що якби вона купила доньці більшу спідницю, то вона б спадала з дівчинки і їй було б некомфортно.

«Вони завжди були досить суворими, але ніколи не діставали лінійку. Я згодна з суворими правилами щодо форми, оскільки деякі дівчата носять спідниці, які піднімаються вище за сідниці, але якщо подивитися на спідницю і вона не така коротка, то навіщо принижувати дівчат таким чином», — каже жінка.

Стурбована мама стверджує, що ще кількох дівчаток покарали за довжину спідниць. За повідомленнями, кілька інших мам також забрали своїх дітей зі школи.

Вона додала: «Коли я прийшла до школи, щоб забрати Перл, я побачила щонайменше 20-30 інших дівчат, яких також вивели з класів і відвели до шкільного холу. Сьогодні я отримала електронного листа, в якому йшлося про те, що біля воріт вимірюють довжину спідниць, і якщо вони не відповідають вимогам, дівчат відправляють додому. Зараз вони втрачають можливість отримати освіту».

У школі заперечують, що персонал використовував лінійки, і стверджують, що пропонували альтернативні спідниці та доступ до їжі, напоїв і туалету.

Представник школи заявив: «Академія має чіткі вимоги щодо форми одягу, зокрема щодо прийнятної довжини спідниць. Ці стандарти застосовуються до всіх учнів і встановлені з метою забезпечення справедливості, послідовності та позитивного навчального середовища».

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал навколо ліцею №109. Директорка навчального закладу вирізнилася тим, що не дозволяла учням зайти до приміщення через їхній зовнішній вигляд. Жінка не пускала до школи як хлопців, так і дівчат, якщо вони були в шортах чи капрі.

125
