У школі учневі дозволили ідентифікувати себе вовком

У Шотландії учневі школи дозволили ідентифікувати себе як вовка.

Підліток страждає на "видову дисфорію" – стан, коли людина відчуває, що її тіло належить не до того виду.

Кажуть, що вчителі підтримують рішення підлітка бути звіром. Місцева рада в Шотландії, яка не називається, заявила, що школяр належить до групи "фуррі" і ідентифікує себе з "образом тварини".

Кажуть, що все більше школярів приймають образи лисиць, драконів, птахів, змій, акул і динозаврів. Але один з експертів сказав, що учень повинен "вийти з цього". Клінічний нейропсихолог доктор Томмі Маккей сказав: "У науці не існує такого поняття, як "видова дисфорія". Не дивно, що ми спостерігаємо це в епоху, коли багато людей хочуть ідентифікувати себе з кимось іншим, ніж вони є насправді. Зараз у нас є рада, яка, здається, приймає за чисту монету те, що дитина ідентифікує себе як вовка, замість того, щоб сказати їй вийти з цього стану і розібратися в собі, що було б підходом, заснованим на здоровому глузді".

Місцева влада заявила, що дотримується рекомендацій уряду Шотландії GIRFEC (Getting It Right for Every Child – "Правильно для кожної дитини"). Система добробуту гарантує, що голоси дітей будуть почуті, і допомагає їм "подолати нерівність".

Вона також пропонує особисту підтримку та "більш конкретну підтримку", зокрема "працівника з питань благополуччя", консультування та допомогу в навчанні: "Існує дуже мало конкретних вказівок щодо видової дисфорії".

Крістофер Макговерн, голова Кампанії за справжню освіту, сказав: "Потурання та виправдання неслухняної поведінки, вдягаючи її в псевдомедичну термінологію, є дуже поширеним серед освітян по всій Великій Британії. Це частина "прокинутої", політично коректної індустрії віктимності, яка сьогодні визначає надмірну шкільну освіту".

Минулого року одна школа була змушена відмовити своїм учням, які були ідентифіковані як коти, після повідомлень про те, що діти "випорожнювалися на підлогу".

У соціальних мережах з'явилися заяви про те, що студенти Академії Банффа в Абердинширі хочуть бути котячими. Місцева влада заявила, що ці чутки не відповідають дійсності.

