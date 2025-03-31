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ТСН у соціальних мережах

Всередині немовляти ріс його близнюк

© Jam Press

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1055
Час на прочитання
2 хв
Всередині немовляти ріс його близнюк

У шлунку двомісячного хлопчика ріс його близнюк — фото

Дитина потрапила до лікарні з підозрою на пухлину, але діагноз приголомшив лікарів.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Афганістані двомісячне немовля шокувало лікарів після того, як вони виявили всередині нього зародок близнюка. Подібний інцидент зафіксували нещодавно в Індії, коли у животі малюка були близнюки.

Як повідомляє Need To Know, хлопчик потрапив до лікарні з «набряком живота і пальпаторним утворенням» розміром 8×12 см на животі.

Лікарі спочатку запідозрили пухлину Вільмса або нейробластому як потенційні основні причини — обидва ці захворювання зазвичай проявляються у вигляді великих утворень у животі, тісно пов’язаних з нирками — але були приголомшені, коли виявили справжню причину його дискомфорту.

КТ черевної порожнини з контрастним підсиленням виявило «ураження» з м’якими тканинами, жиром, рідиною та кістковими компонентами — з видимим ураженням хребта, ребер, лицьових кісток та нижніх кінцівок.

КТ черевної порожнини дитини / © Jam Press

КТ черевної порожнини дитини / © Jam Press

Під загальним наркозом дитині провели операцію з видалення пухлини, яка, як з’ясували лікарі, містилася в перетинчастому мішку, що живився основними судинами від аорти.

Всередині був близнюк хлопчика / © Jam Press

Всередині був близнюк хлопчика / © Jam Press

Вони змогли успішно відокремити його від хлопчика, і, відкривши мішок, лікарі виявили «неповністю сформований плід».

Плід / © Jam Press

Плід / © Jam Press

У плода була виявлена голова з волоссям, добре розвинений хребет, верхні кінцівки з пальцями та нижні кінцівки зі ступнями і пальцями.

Цей випадок є прикладом «плоду в плоді» — рідкісної вродженої аномалії, яка виникає, коли зародок хребетної істоти розвивається всередині тіла свого брата-близнюка.

На сьогодні відомо про менш ніж 200 таких випадків.

Дитину лікували в Кабулі. Хлопчик одужує і більше не має жодних проблем.

Нагадаємо, у підлітка з живота стирчали дві ноги, сідниці та статеві органи вагою майже 15 кг. Лікарі видалили паразитичного близнюка під час рідкісної операції.

Дата публікації
Кількість переглядів
1055
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