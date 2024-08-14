У Шотландії серед лісу знаходиться піраміда, яку називають "дивом природи": що відомо про її появу

У лісах Шотландського нагір'я, на території маєтку Балморал, розташована чотиристороння піраміда, яка здобула популярність завдяки соціальним мережам. Ця пам’ятка, зведена з граніту, є однією з одинадцяти споруд на території маєтку, більшість з яких були побудовані королевою Вікторією. Її називають "дивом природи".

Про це пише Daily Record.

Піраміда, що раніше була маловідомою, тепер стала відомою як "диво природи" завдяки соціальним мережам, де про неї почали активно говорити. Багато людей вважали, що піраміди існують тільки в Єгипті, але ця структура доводить, що чудеса можуть бути та в Шотландії. В реальності ж, це не справжня піраміда, а каїрн — меморіал або пам'ятник, збудований з каменів.

Ця споруда є найбільшою з 11 пам'ятників, зведених на території Балморалу королевою Вікторією. Вона була побудована на честь її чоловіка, принца Альберта, після його смерті в 1861 році. На меморіальній дошці написано: "На згадку про коханого Альберта, великого і доброго принца і чоловіка. Споруджено його вбитою горем вдовою Вікторією".

Крім цієї піраміди, королева Вікторія також звела інші кам'яні пам'ятники на території маєтку, присвячені подіям у житті її родини. Зокрема, деякі з них були побудовані на честь одруження її дітей, таких як Беатріса, Олена та Леопольд.

Туристи, які відвідують цей район, можуть також оглянути церкву Краті-Кірк і статую Джона Брауна, вірного слуги королеви, з написом, що описує його як "більше друга, ніж слугу".

Нагадаємо, будівництво великих єгипетських пірамід у Гізі близько 4500 років тому вважається однією з найзначніших досягнень в історії людства. Одним з найбільших питань, що викликало інтерес, є те, як великі будівельні блоки доставлялися на місце будівництва.

Читайте також: