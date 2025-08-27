У Шотландії "король і королева" шукають другу дружину: які умови висунули кандидаткам

«Король та королева» з Африки. Фото: Jean Gasho/Facebook

У шотландських лісах біля Джедбурга поселилося подружжя з Африки, яке проголосило себе «королем і королевою африканської династії». 36-річний Кофі Оффех із Гани та 43-річна Джин Гашо із Зімбабве стверджують, що створили власне «королівство Кубала» та повертають землі, «вкрадені у їхніх предків».

Про це повідомило видання Daily Mail.

Разом із ними живе їхня «служниця» Аснат — 21-річна американка Каура Тейлор, яка три місяці тому зникла з Техасу разом зі своєю однорічною дитиною. Дитину влада Великої Британії забрала під опіку, тоді як сама Тейлор заявила, що «щаслива зі своїми королем і королевою».

Подружжя носить племінні костюми, виконує ритуали й публікує у соцмережах відео з танцями та поклоніннями. Їхній перший табір виселила місцева влада, після чого група облаштувала нове наметове поселення в лісі.

Раніше Джин Гашо опублікувала статтю, у якій оголосила про пошук другої дружини для чоловіка. Кандидатки мали сплачувати до 500 фунтів стерлінгів за шанс на шлюб і проходити медичну перевірку на цноту. Вона наголошувала, що нова дружина повинна сама забезпечувати своє життя та бути покірною «королю».

Британські медіа повідомляють, що подружжя втратило опіку над дітьми та майно, після чого перебралося до Шотландії. У своїх відео вони називають Оффеха «месією» і «нащадком царя Давида», а королівство Кубала — «землею обітованою».

