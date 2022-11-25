У Шотландії пошуковці з металодетектором натрапили на скарб вартістю сотні тисяч євро.

Шотландські археологи займаються каталогізацією наймасштабнішої знахідки на території країни від часів 19 століття. Скарб із середньовічними монетами 13-14 століть оцінюють у сотні тисяч євро.

Про це повідомляє Daily Express.

На скарб натрапили випадково за допомогою металодетектора у селі Данскор (графство Дамфршир) місцеві мешканці. Знайшовши величезну кількість монет, вони не стали приховувати знахідку, а повідомили про неї науковцям.

Тепер тут працює група археологів із Національного музею Шотландії. Вже вдалося ідентифікувати шотландські, ірландські, континентальні та англійські срібники. Артефакти чистять, фотографують з усіх боків та ракурсів, міряють та зважують, описують

Загалом Данскорськй скарб налічує 8407 монет.

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Цікаво, що його розкопали лише за 20 миль від Балмагі, де в 2014 році було знайдено так званий скарб Галловея. Цей скарб вважається найкращою колекцією предметів епохи вікінгів, коли-небудь знайдених у Британії, його оцінили майже в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Відповідно до законодавства, все цінне чи вагоме, що знаходять люди, належить британскій короні. У 2022 році лише на території Шотландії було передано 12 263 артефактів.

Працівники музею кажуть, що кожен тиждень у середньому отримують до 200 цінностей.

Нагадаємо, у Ньюфаундленді (провінція Канади) археологи виявили особливий артефакт. Тут знайшли золоту монету у віці сотні років.

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