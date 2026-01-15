ТСН у соціальних мережах

697
2 хв

У Шотландії виставили на продаж дивовижний острів за низьку ціну, але є серйозне попередження (фото)

Ейлеан-а-Шапуйл — шотландський острів з чарівними краєвидами, залишками замку та дикою природою. Доступ обмежений через швидкі припливи та відливи, тому покупці мають бути обережні.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон / © Фото з відкритих джерел

Вражаючий острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Коня, розташований неподалік півострова Кнапдейл у Шотландії, виставлений на продаж за 50 000 фунтів стерлінгів. Проте потенційним покупцям зроблено суворе попередження: доступ на острів через швидко мінливі припливи та відливи є небезпечним для життя.

Про це пише видання Express.

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон / © Фото з відкритих джерел

На шести акрах острова відкриваються панорамні види на материк і сусідні острови Джура та Айлей. До Ейлеан-а-Шапуйл можна дістатися пішки під час відливу або човном. На території є власний елінг, залишки замку та мальовничі природні пейзажі.

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон / © Фото з відкритих джерел

Острів оточують невеликі чарівні села – Крінан, Кернбаан та Тайвалліч – популярні серед яхтсменів та туристів. Тайвалліч, наприклад, відомий своєю рибальською спільнотою, ресторанами та місцевими художниками.

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон / © Фото з відкритих джерел

Серед диких тварин острова – лані, орли та морські свині. Sotheby's International Realty називає Ейлеан-а-Шапуйл “винятковою пропозицією, багатою спадщиною та природними чудесами”.

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон / © Фото з відкритих джерел

Агент з нерухомості зазначив: “Цей острів підійде як для розвитку регенеративного туризму, так і як приватний сімейний маєток далеко від туристичних маршрутів”.

Раніше ми розповідали про невеликий острів в Егейському морі, що пропонує серйозні фінансові стимули сім’ям, які готові туди переїхати. Зараз на острові постійно живуть лише 24 особи, але протягом літнього сезону населення зростає до 65 людей.

697
