У Шотландії виставили на продаж дивовижний острів за низьку ціну, але є серйозне попередження (фото)

Острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Кон / © Фото з відкритих джерел

Вражаючий острів Ейлеан-а-Шапуйл, або Острів Коня, розташований неподалік півострова Кнапдейл у Шотландії, виставлений на продаж за 50 000 фунтів стерлінгів. Проте потенційним покупцям зроблено суворе попередження: доступ на острів через швидко мінливі припливи та відливи є небезпечним для життя.

Про це пише видання Express.

На шести акрах острова відкриваються панорамні види на материк і сусідні острови Джура та Айлей. До Ейлеан-а-Шапуйл можна дістатися пішки під час відливу або човном. На території є власний елінг, залишки замку та мальовничі природні пейзажі.

Острів оточують невеликі чарівні села – Крінан, Кернбаан та Тайвалліч – популярні серед яхтсменів та туристів. Тайвалліч, наприклад, відомий своєю рибальською спільнотою, ресторанами та місцевими художниками.

Серед диких тварин острова – лані, орли та морські свині. Sotheby's International Realty називає Ейлеан-а-Шапуйл “винятковою пропозицією, багатою спадщиною та природними чудесами”.

Агент з нерухомості зазначив: “Цей острів підійде як для розвитку регенеративного туризму, так і як приватний сімейний маєток далеко від туристичних маршрутів”.

