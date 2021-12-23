У Шотландії звабливі фермерки оголилися для пікантного календаря: опубліковано світлини

Роздягнені фермерки позували у полі на фоні тракторів та тварин.

Шотландські фермерки знялися оголеними для благодійного календаря. Спокусливі представниці цієї професії роздяглися заради допомоги людям з сільського господарства, які опинилися у важкому становищі.

Про це повідомляє Daily Star.

Дівчата та юнаки з Клубу молодих фермерів Лотіана та Піблшира позували для благодійного календаря голяка, прикриваючись ковбойськими капелюхами та мішками з насінням, на сільськогосподарській техніці та поряд з нею. Разом із ними знялися корови та коні.

Усі гроші, отримані від продажу, передадуть до фонду охорони психічного здоров'я. За словами моделей, вони пішли на це, коли побачили, як проблеми із психікою впливають на людей та суспільство.

Своєю чергою, секретарка клубу Кірсті Барр розповіла, що ідея створення календаря виникла ще у січні. Вона зізналася, що знайти охочих серед членів клубу було непросто, але в результаті деякі все ж таки погодилися. Щоправда, багато дівчат почувалися ніяково і навіть хотіли відмовитися від участі.

"Спершу всі нервувалися, але варто було тільки почати зйомку, як пішли веселощі: фотограф зумів створити комфортну атмосферу, до того ж ми всі дружимо між собою", — згадує Барр.

dailystar.co.uk

dailystar.co.uk

Загалом до знімань долучилися добровольці віком від 20 до 27 років. До того ж, знімалися не лише фермерки, а й фермери.

Нагадаємо, австралійські пожежники у листопаді випустили свій знаменитий пікантний календар, для якого вони сфотографувалися топлес. За традицією, вони позували із тваринками.