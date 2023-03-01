У Швейцарії загадково померла акушерка коханки Путіна: називала диктатора "батьком Росії"

У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої. Сталося це за чотири дні до журналістського розслідування про "секретну" родину диктатора.

Про це пише mirror.co.uk.

Швейцарська лікарка Наталія Тібо-Кондратьєва, яка народилася в СРСР, очолювала медичну бригаду під час народження таємних дітей Володимира Путіна з його 39-річною коханкою-гімнасткою Аліною Кабаєвою.

63-річна докторка Тібо померла у Швейцарії 24 лютого, за чотири дні до того, як її роль у житті диктатора була оприлюднена цього тижня у розслідуванні журналістів "Проєкту". У повідомленні про її смерть зазначено, що вона була кремована наступного дня після смерті.

У вівторок незалежне видання "Проєкт" назвало її акушеркою, яка приймала пологи у Кабаєвої під час народження щонайменше двох дітей Путіна. На фотографії, зробленій на Красній площі 9 травня 2019 року, Тібо сфотографувалася з двома іншими швейцарськими медикинями, які прилетіли приблизно в цей час для надання допомоги під час пологів у Кабаєвої. Дві інші жінки - неонатологиня Петра Катерина Марія Донаті-Генет і медсестра Стелла Гізелу.

Фото: mirror.co.uk

Усі вони працюють у клініці Святої Анни в Лугано, де, як повідомлялося, Кабаєва раніше, 2015 року, народила ще одну дитину. Хоча раніше повідомлялося, що Кабаєва перебувала під опікою співробітників клініки "Свята Анна", ім'я акушерки не називалося.

Тібо тривалий час жила у Швейцарії і 2020 року в соціальних мережах опублікувала повідомлення, яке, як видається, натякає на її знайомство з Путіним.

"Він єдиний і неповторний тато для всієї матінки Росії!!!! Дякую, що не забули мене", - написала вона.

Тібо також була подругою Лідії Слуцької, дружини російського пропутінського політика Леоніда Слуцького.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін разом із гімнасткою та ймовірною мамою його дітей Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї та витрачають гроші з кіпрського офшору Ermira Consultants, який є "общаком" для очільника Кремля та його оточення.

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