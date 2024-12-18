У сім'ї вперше за 65 років народився хлопчик: вона відтворила стару фотографію

Сім'я відтворила стару фотографію, щоб відсвяткувати свого онука, першого хлопчика, народженого з їхнього боку за 65 років.

Про це пише New York Post.

27-річна Шантель Стоун була сфотографована разом з чотирма поколіннями своєї сім'ї 1997 року, оскільки вона була останньою в довгій черзі дівчаток.

Однак тепер Шантель сама народила дитину – маленького Тео Сімпсона, який народився 26 листопада.

Поява Тео стала важливою віхою для бабусі Ліндсі Стоун, оскільки це перший хлопчик з її боку від моменту народження її брата Кевіна 1959 року.

Родина Шантель Стоун / Фото: SWNS

Місцева газета East Anglian Daily Times сфотографувала сім'ю, коли народилася Шантель, і вони відтворили фотографію з немовлям Тео.

Родина Шантель Стоун / Фото: SWNS

Ліндсі з графства Саффолк, Велика Британія, розповіла: "Я пам'ятаю, як репортер прийшов до будинку моєї бабусі 1997-го. Аманда сказала: "Можливо, наступного разу у нас буде хлопчик" – а потім у неї народилося ще три дівчинки!".

На фото 1997 року зображена новонароджена Шантель, яку колише її горда мама Аманда Лі. Також на фото її бабуся Ліндсі, прабабуся Джоан Арбон і прапрабабуся Едіт Меннінг.

Джоан, прабабуся Шантель, тепер просунулася догори ієрархічною драбиною. Зараз їй 91 рік, як і її матері 1997 року вона є матріархом сім'ї і гордою прапрабабусею Тео.

З нагоди 91-го дня народження Джоан 14 грудня її сім'я завітала до неї додому, щоб відсвяткувати з новонародженим.

Стоун сказала: "Це було чудово. Він такий спокійний маленький малюк, він такий хороший. Він дуже задоволений, як і його батьки".

Нагадаємо, у Великій Британії новонароджена дівчинка "стала хлопчиком" через помилку. Усі спроби подружжя виправити її поки що не закінчилися успіхом.

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