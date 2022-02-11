У системі Проксима Центавра виявлено третю планету: чи є на ній умови для життя

У системі Проксима Центавра виявлено третю планету: чи є на ній умови для життя

Планета розташована надто близько до своєї зірки, щоб на ній була рідка вода.

За допомогою телескопу Європейської південної обсерваторії (ESO VLT) у Чилі науковці виявили ще одну планету, яка обертається навколо зірки Проксима Центавра. Це найближча до нас планетна система, яка розташована за 4 світлових роки від Землі.

Про це повідомляє видання NY Post.

Виявлена планета отримала назву Проксима d, вона уже третя в цій планетній системі. Її сусідки Проксима b і Проксима c були виявлені раніше.

Маса цієї планети становить лише 25% маси Землі і, ймовірно, вона непридатна для життя. Вона обертається так близько до своєї зірки, що рік тут триває 5 “днів”, і таке розташування робить неможливою присутність на її поверхні рідкої води.

Водночас, оскільки екзопланета (так називають усі планети поза межами Сонячної системи — ТСН) розташована найближче до Землі, вона є можливим кандидатом на майбутнє дослідження.

“Відкриття показує, що наш найближчий зоряний сусід, здається, наповнений цікавими новими світами, доступними для подальшого вивчення та майбутніх досліджень”, - зауважив дослідник з Інституту астрофізики Іспанії Жоао Фаріа.

Пошук планет за межами нашої Сонячної системи науковці ведуть для того, щоб знайти планету, подібну до нашої. Деякі дослідники вважають, що це може допомогти нам знайти інопланетне життя.

“Техніка променевої швидкості може розкрити популяцію світлих планет - таких, як наша, які, як очікується, будуть найбільш поширеними в нашій галактиці і на яких потенційно може бути життя, як ми його знаємо”, - сказав з цього приводу Педро Фігейра із Європейської південної обсерваторії.

Нагадаємо, раніше вчені за допомогою нейромережі ExoMiner відкрили 301 екзопланету. Вони поповнили список із 4569 планет, що обертаються навколо далеких зірок, і вже були відомі вченим.

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