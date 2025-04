Собака породи ши-тцу / © Freepik

Вуха домашнього песика відпали після того, як господарка зав’язала його шерсть у хвіст.

Про це повідомляє Need To Know.

Жінка на прізвище Го не могла повірити в те, що сталося після того, як вона взяла свого ши-тцу в ванну.

Вона спробувала розпустити хвіст, і в процесі цього у собаки відвалилися вуха.

Го так злякалася, що у неї підкосилися ноги, коли вона побачила, що вуха її вихованця плавають у воді.

Собаку негайно доправили до ветеринарної лікарні для надання невідкладної допомоги.

За даними місцевої преси, Го чотири дні поспіль зав’язувала вуха свого ши-тцу в подвійний хвіст.

Це призвело до порушення кровообігу і некрозу вух.

На щастя, лікарі сказали господині, що травма не вплине на слух її вихованця, оскільки було втрачено лише невелику кількість тканини.

Відтоді вуха собаки полікували і зараз їхній стан стабільний.

Після того жахливого моменту Го, яка живе в Чунціні, Китай, закликала інших власників собак бути обережними, коли зав’язуєте їхню шерсть.

Вона нагадала іншим звертати особливу увагу на положення та еластичність, щоб не порушити кровообіг.

