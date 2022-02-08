У США 80-річна черниця-ігроманка "спустила" на казино $800 тисяч, вкрадених у католицької школи

У США 80-річна черниця-ігроманка "спустила" на казино $800 тисяч, вкрадених у католицької школи

Монахиню засудили до року ув'язнення та зобов'язали повернути гроші.

У Сполучених Штатах колишню директорку католицької школи, 80-річну черницю засудили за крадіжку.

Про це інформує ABCNews.

80-річна Мері Маргарет Кройпер зізналася, що крала гроші від 2008 до 2018 року, коли була директоркою католицької школи Святого Джеймса в передмісті Лос-Анджелеса. Загалом монахиня вкрала з фондів школи понад 800 тис. доларів. Вона перераховувала гроші на оплату особистих витрат, зокрема азартних ігор в казино.

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"Я згрішила, я порушила закон і не маю виправдань. Мої дії були порушенням моїх клятв, закону і, насамперед, священної довіри, яку багато хто поклав на мене", — сказала Кройпер.

Жінку засудили до року ув'язнення. Суддя також зобов’язав Кройпер повернути школі приблизно 835 тис. доларів США як реституцію.

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