У США 80-річна черниця-ігроманка "спустила" на казино $800 тисяч, вкрадених у католицької школи

Монахиню засудили до року ув'язнення та зобов'язали повернути гроші.
У Сполучених Штатах колишню директорку католицької школи, 80-річну черницю засудили за крадіжку.
Про це інформує ABCNews.
80-річна Мері Маргарет Кройпер зізналася, що крала гроші від 2008 до 2018 року, коли була директоркою католицької школи Святого Джеймса в передмісті Лос-Анджелеса. Загалом монахиня вкрала з фондів школи понад 800 тис. доларів. Вона перераховувала гроші на оплату особистих витрат, зокрема азартних ігор в казино.
"Я згрішила, я порушила закон і не маю виправдань. Мої дії були порушенням моїх клятв, закону і, насамперед, священної довіри, яку багато хто поклав на мене", — сказала Кройпер.
Жінку засудили до року ув'язнення. Суддя також зобов’язав Кройпер повернути школі приблизно 835 тис. доларів США як реституцію.
Нагадаємо, що у Львівській області селяни отримали "квитанці" з боргом, бо не жертвували на храм.
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