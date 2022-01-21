У США авто збило журналістку під час прямого включення (відео)

Дівчина працювала останній тиждень.

В місті Дунбар, штат Західна Вірджинія, під час прямого включення журналістку каналу WSAZ-TV Торі Йоргі збив автомобіль. Після цього дівчина встала і продовжила працювати.

Відео стало вірусним, і воно активно розійшлося у соціальних мережах.

На кадрах видно, як журналістка під час прямого включення веде розмову з ведучим, але раптом її збиває зі спини автомобіль і вона падає. Дівчина не розгубилася і швидко піднялася. За кадром можна почути, що хтось пропонує їй допомогу, проте Торі відмовляється і каже, що з нею все в порядку. Потім вона додала, що у мить падіння все життя промайнуло перед її очами.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

Також журналістка сказала, що вона допрацьовує свої останні дні. Через цей випадок вона запам'ятає останній робочий тиждень на все життя. Згодом Торі звернулася до лікарні, щоб пройти обстеження. Медики сказали, що з дівчиною все добре.

Нагадаємо, на Закарпатті активіст пірнув у забруднену пластиковими відходами річку.

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