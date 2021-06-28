У США чоловік із хворобою Альцгеймера забув, що одружений, і вдруге закохався у свою дружину

У США чоловік із хворобою Альцгеймера забув, що одружений, і вдруге закохався у свою дружину

Подружжя зіграло ще одне весілля.

Американець Пітер Маршалл зі штату Пенсильванія, якому три роки тому діагностували хворобу Альцгеймера, почав втрачати спогади і одного дня зробив пропозицію своїй коханій Лізі, забувши, що вони вже одружені.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у грудні минулого року, коли Пітер і Ліза Маршалли обіймаючись сиділи на дивані за переглядом улюбленого телевізійного шоу, 56-річний чоловік поглянув на дружину і запитав, чи не вийде вона за нього заміж.

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У підсумку подружжя зіграло ще одне весілля.

"Ми створили нові спогади, але це боляче, бо я завжди хочу запитати: "А пам'ятаєш той раз...?" Я хочу згадувати з ним, але Пітер зараз нічого не пам’ятає, а тим більше те, що сталося 20 років тому", - поділилася 54-літня Ліза.

Закохані перебувають у шлюбі 12 років. Вони познайомилася як сусіди в Гаррісберзі, штат Пенсільванія, коли були одружені з іншими партнерами і займалися вихованням своїх дітей.

Згодом сім'я Пітера переїхала до Коннектикуту, тож їхнє спілкування перервалося на майже рік. Коли вони знову зустрілися, виявилося, що обоє переживають розлучення. Після першого ж побачення у Пітера і Лізи зав'язалися стосунки, які вісім років тривали на відстані, аж поки їхні діти не вступили до коледжу.

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У 2009 році Ліза переїхала до Коннектикуту і пара одружилася. Згодом вона почала помічати зміни у поведінці чоловіка. Спершу Пітер забував ключі, потім - гаманець, а згодом він почав забувати слова і їхнє значення.

Жінка переконувала себе у тому, що прогалини у пам'яті чоловіка зумовлені віком. Вона ігнорувала його забудькуватість, аж поки на це не почали звертати увагу друзі сім'ї.

"Люди, які давно не бачили Пітера, відразу помічали, що щось не так", - згадала Ліза. 30 квітня 2018 року після детального тестування у Пітера діагностували хворобу Альцгеймера.

Хвороба швидко почала впливати на життя пари. Спогади, які, як вони думали, залишаться у них на все життя, почали зникати з пам'яті Пітера.

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Вперше він забув про те, хто його дружина, коли пара їхала до орендованого будинку в Род-Айленді.

"Коли одного разу ми їхали додому, Пітер давав мені вказівки, а потім продовжував говорити щось на кшталт: "Це шлях до мого будинку. Поверніть праворуч, щоб дістатися до мого будинку", ніби я була іншим водієм, і я не знала, де ми живемо", - розповіла Ліза.

"Коли ми повернулися додому, він вибіг і відчинив мені двері, провів мене до нашого будинку і так нервував, - продовжила вона. - Це було чарівно, але я продовжувала чекати, поки він повернеться в реальність. Цього не сталося".

12 грудня 2020 року Пітер і Ліза обнялися, переглядаючи серіал "Нова дівчина". Жінка розплакалася під час сцени весілля, і коли чоловік побачив її сльози, то сказав: "Давай зробимо це!". На запитання про те, що саме він має на увазі, Пітер відповів: "Давай одружимося".

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"Це було так зворушливо для мене. Він закохався у мене двічі, - каже Ліза. - Я відчуваю себе принцесою, як Попелюшка. Я найщасливіша дівчина у світі".

Дочка Лізи, дізнавшись про цю історію, запропонувала матері поновити весільну обітницю з Пітером. Ліза вагалася, та згодом погодилася, бо "не хотіла втратити можливість створити ще один прекрасний спогад зі своїм чоловіком".

26 квітня Пітер і Ліза опинились біля вівтаря. За допомогою фахівця з деменції, який також перебував на церемонії, вони поділилися простими обітницями.

"Під час обітниць він просто сказав мені: "Ліза, я люблю тебе". І це все, що було мені потрібно", - поділилася жінка.

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Ліза знала, що в будь-який момент під час церемонії її чоловік знову може забути, хто вона. Але це було найменшою з її турбот.

Наразі Ліза веде блог, щоб допомогти іншим людям, які живуть із тими, хто страждає від хвороби Альцгеймера. Водночас хвороба Пітера прогресує, спричиняючи галюцинації, параноїю та суттєву втрату пам’яті. "Ми будемо разом до кінця, - попри все стверджує Ліза. - Ніщо не може нас роз'єднати. Ніщо".

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки уперше за 20 років схвалили препарат для боротьби із хворобою Альцгеймера.

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