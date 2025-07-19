Чоловіка засмоктало в МРТ: що стало причиною трагічного випадку

МРТ / © Credits

Реклама

У Нью-Йорку 61-річний чоловік загинув після того, як його затягнуло в апарат МРТ через металевий ланцюг на шиї. Інцидент стався 17 липня в центрі медичної візуалізації у Вестбері, округ Нассау.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

За даними поліції, чоловік не був пацієнтом клініки. Він увійшов до приміщення МРТ під час сканування, проігнорувавши заборону, і його засмоктало в апарат. На момент трагедії на ньому був «великий металевий ланцюг», який і став причиною смертельного випадку. Свідки кажуть, що чоловік почув крики родича зсередини й кинувся на допомогу.

Реклама

Постраждалий помер від отриманих травм наступного дня. Ймовірною причиною смерті лікарі називають удушення або травми шийного відділу хребта.

Офіційна причина смерті поки не оприлюднена, але лікарка Університетської лікарні Норт-Шор доктор Паял Суд припускає, що постраждалий міг отримати смертельні травми через задушення або пошкодження шийного відділу хребта.

У поліції заявили, що це був нещасний випадок і жодних ознак злочину немає. Розслідування триває.

Під час МРТ пацієнтів завжди просять знімати всі металеві предмети, адже магнітне поле апарату настільки сильне, що здатне затягнути навіть інвалідний візок.

Реклама

Схожі трагічні випадки вже траплялися. 2001 року шестирічний хлопчик у Нью-Йорку загинув після того, як в апарат МРТ втягнуло металевий кисневий балон. 2018 року в Індії чоловік помер, коли зайшов до кабінету МРТ з кисневим балоном у руках.

Нагадаємо, в США раптово помер опікун «одержимої» ляльки Аннабель. Його тіло знайшли у готельному номері.