У США дев'ятого дня після смертоносного торнадо з-під завалів офісної будівлі дістали вцілілого кота

"Якщо у котів насправді дев'ять життів, то він, напевно, витратив близько восьми з них", - поділився власник врятованого кота.

В американському штаті Кентуккі дев'ятого дня після смертоносного торнадо з-під завалів триповерхової офісної будівлі в центрі Мейфілда дістали неушкодженого кота.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що власник зруйнованого приміщення Сонні "Хут" Гібсон перебував на місці обвалення, коли почув слабке наявкання. Чоловік розповів, що декілька днів розшукував свого офісного кота Медікса, однак згодом припинив пошуки, вирішивши, що улюбленець загинув.

"Мені здалося, що я почув нявкання, і я подумав, що мій розум грає зі мною жарт, тому я вигукнув його ім'я, і ​​він знову нявкнув", - пригадав Гібсон. Нявкіт був віддаленим і власник не зміг самостійно визначити, де саме перебуває Медікс, тож покликав колег по допомогу.

Невдовзі кота знайшли у проміжку під уламками. "Це було просто неймовірне почуття - обійняти його. Якщо у котів насправді дев'ять життів, то він, напевно, витратив близько восьми з них за цей дев'ятиденний період", - поділився Гібсон.

Чоловік додав, що Медікс був дуже голодним і хотів пити, однак загалом не постраждав. Тепер врятований кіт житиме у Гібсона вдома.

Associated Press

Нагадаємо, щонайменше 22 торнадо зареєстрували у шести штатах США, зокрема в Арканзасі, Кентуккі, Іллінойсі, Міссісіпі, Міссурі та Теннессі.

В Іллінойсі торнадо EF-3, швидкість якого сягала близько 218 кілометрів на годину, завдав "величезних збитків" складу Amazon. Внаслідок обвалення загинули шестеро людей, ще один постраждалий перебуває в лікарні. Загалом стихія забрала життя понад 70 людей.

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