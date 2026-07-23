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У США хочуть довірити ШІ керування реальною компанією: що з цього вийде
В США купують фірму за $1 млн, щоб передати керівництво штучному інтелекту.
Стартап Skyfall AI зі США створив штучний інтелект для управління бізнесом. Тепер компанія купує реальну фірму за 1 мільйон доларів, щоб перевірити, чи зможе ШІ повністю замінити директора.
Про це повідомляє Gizmodo.
Проєкт запустили Сем Пасупалак, Кахір Сулеман та Суміт Пасупалак. Раніше вони вже створили стартап Maluuba, який у 2017 році викупила Microsoft. Тепер команда прагне повністю автоматизувати роботу компаній.
«Skyfall створює агентів зі штучним інтелектом, які можуть самостійно керувати компанією, і ми доводимо це, купуючи програмні компанії для самостійного управління. Якщо ви створили реальний продукт із платоспроможними клієнтами та готові його передати, ми хочемо почути вашу думку», — зазначається на вебсайті Skyfall AI.
За даними Forbes, ШІ-генеральний директор візьме під контроль ціноутворення, маркетинг, підтримку клієнтів, фінанси та операційну діяльність, поступово мінімізуючи участь людини. Головна мета експерименту — подвоїти виторг придбаного SaaS- або e-commerce-бізнесу лише за шість місяців.
Розробники хочуть вийти за межі звичайних ШІ-моделей на кшталт ChatGPT, Claude чи Gemini. За співзасновника Сема Пасупалака, просто нарощувати потужність і обсяг даних більше недостатньо, адже реальний бізнес влаштований складніше. Тому Skyfall AI створює нові системи, які здатні постійно навчатися та прораховувати різні бізнес-сценарії.
Перед виходом на реальний ринок технологію випробували у віртуальному середовищі.
«Минулого року ми почали з відеогри RollerCoaster Tycoon, де ви фактично керуєте цілим тематичним парком і намагаєтеся максимізувати дохід. Успіх штучного інтелекту в ньому дав нам впевненість, що ми можемо працювати в рамках симульованого бізнесу. Наступний крок — купівля реальної компанії. Після цього, можливо, наступного року, ми розглянемо автоматизацію бізнесу вартістю десятки мільйонів доларів», — розповів Сем Пасупалак у коментарі Forbes.
Засновники Skyfall AI пояснюють свою концепцію прагненням звільнити людей від щоденної рутини задля творчості. За словами Пасупалака, мета команди — звільнити людство від усіх монотонних нудних операційних завдань, які вони виконують у своєму повсякденному житті.
Спроби довірити ШІ управлінські завдання робили й інші компанії. Зокрема, Anthropic випробовувала модель Claude для управління торговельним автоматом, дослідники Andon Labs доручали ШІ керування кав’ярнею у Стокгольмі, а Марк Цукерберг розробляє ШІ-агента для оптимізації власної роботи. Проте ініціатива Skyfall AI наразі є наймасштабнішою спробою передати повний контроль над реальним бізнесом штучному інтелекту.
Нагадаємо, штучний інтелект навчився створювати настільки переконливі обличчя, що звичайні люди довіряють їм більше, ніж фотографіям справжніх осіб.