У США коп-новачок врятував немовля від задухи і став героєм Мережі: відео

Грейді, якому всього три тижні, подавився краплями від колік. Батьки хлопчика зателефонували до "911".

В американському штаті Арканзас 23-річний поліцейський-новачок Коді Хаббард врятував тритижневе немовля від задухи і став героєм Мережі.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що маленький Грейді подавився краплями від колік. "Ми намагалися дати Грейді його ліки, і все було прекрасно. Аж раптом він почав задихатися", - розповів батько дитини Джо Хроністер.

За його словами, хлопчик почервонів і перестав дихати. Тоді чоловік разом з дружиною Кейтлін зателефонували на спецлінію "911".

Хаббард, приїхавши на місце події, одразу взяв немовля на руки і поплескав його по спині. Після кількох маніпуляцій у Грейді відновилося дихання. Кадри порятунку з натільної камери поліцейського оприлюднили в Мережі.

Сам коп розповів, що раніше потрапляв у подібну ситуацію з донькою. Завдяки власному досвіду він і врятував хлопчика, а після цього - сів в автомобіль і заплакав. Він поділився, що дуже зрадів тому, наскільки добре все обернулося.

За словами батьків немовляти, Грейді почувається добре. Пізніше в цьому місяці Хаббард отримає нагороду за порятунок життя.

Cody and Grady made it to Fox and Friends on the national news level. We are so lucky to have the backing that we do from all of you. Опубліковано Pottsville Arkansas Police Department Субота, 5 червня 2021 р.

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