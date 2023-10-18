У США літак здійснив аварійну посадку через підгузок для дорослих: фото

Підгузок для дорослих, який прийняли за вибухівку, змінив маршрут літака, який прямував до Флориди.

Підгузок для дорослих спричинив справжній переполох на борту літака, який летів із Панама-Сіті до Тампи, штат Флорида, США.

Про інцидент розповідає видання The New York Post.

Після годинного польоту літак рейсу Copa Airlines змушений був повернутися на місце вильоту для проведення розслідування — в повітряному судні знайшли підозрілий чорний пакет. Його помітив хтось із пасажирів у одному із туалетів літака і припустив, що це може бути справжнісінька бомба.

Аеропорт Панама / Фото: Getty Images

Після того, як екіпаж літака отримав інформацію про підозрілий об'єкт, він змушений був аварійно посадити судно в Панама-Сіті. Там літак направили на ізольований майданчик, всіх 144 пасажирів евакуювали, а група вибухотехніків взялася обстежувати борт.

Після того, як Служба безпеки аеропорту провела комплексний огляд літака, виявилось, що ймовірна бомба – це насправді підгузок для дорослих, який просто загорнули у чорний пакет.

Підгузок для дорослих, який знайшли у літаку

"Після повідомлення про виявлення стороннього предмета на борту літака підрозділи спецназу активували протокол надзвичайної ситуації, і під час перевірки з'ясувалося, що це був одноразовий підгузок для дорослих", - повідомила пресслужба національної поліції Панами.

Нагадаємо, в Австралії чоловік побився із великим кенгуру, аби врятувати собаку, якого тварина почала топити у річці. Відповідне відео показали у Мережі.

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