У США мисливець вижив після 20 днів у дикій природі: як йому це вдалося

Американець вижив після 20 днів у дикій природі

Реклама

У США 65-річний Рон Дейлі, який зник під час полювання в каліфорнійській місцевості поблизу міста Сельма, дивом вижив після 20 днів у дикій природі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Родина заявила про зникнення чоловіка 13 жовтня, коли він не повернувся додому. Майже три тижні потому, 1 листопада, група спортсменів випадково знайшла його поблизу стежки Свамп-Лейк у Національному лісі Сьєрра. Дейлі був надзвичайно виснаженим і ледве міг рухатися.

Реклама

Як з’ясувалося, його пікап Dodge Dakota 2002 року застряг на кам’янистій дорозі під час спуску до озера. Чоловік облаштував тимчасовий табір у машині, прибрав пасажирське сидіння й зробив місце для відпочинку.

Провівши кілька днів на самоті, він усвідомив, що залишатися на місці означає загинути.

«Ось і все, Роне, або спробуєш вибратися, або сидітимеш тут і помреш», — згадував він свої думки.

Попереду на нього чекала складна дорога через гори на висоті понад 3 тисячі метрів, холодні ночі й нестача їжі.

Реклама

Під час спроби вибратися Дейлі двічі падав і загубив телефон. Він молився, щоби хтось його знайшов. І диво сталося — у темряві він побачив фари автомобіля. Мисливці, які проїжджали повз, дали йому їжу та викликали допомогу.

Рятувальники доставили чоловіка гелікоптером до лікарні в місті Кловіс. За словами представників округу Фресно, пошукова операція тривала майже три тижні й залучала десятки волонтерів.

«ЙОГО ЗНАЙШЛИ! Дякуємо за всі ваші молитви. Ми надамо більше деталей, як тільки дізнаємося більше. Дякую, Боже, дякую», — згодом написала його дружина.

За словами родини, стан Рона поступово поліпшується, і він вже відновлює сили після пережитого.

Реклама

Нагадаємо, французький пенсіонер дивом залишився живим після падіння з 40 метрів. У холоді та волозі чоловік вижив завдяки власним покупкам — кільком продуктам і пляшкам червоного вина, які залишилися цілими після падіння.