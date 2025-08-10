- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 731
- Час на прочитання
- 1 хв
У США обрали найпотворнішого собаку: який в нього вигляд (фото)
Організатори конкурсу, який існує від 1970-х років, наголошують, що їхня мети не насміхатися над тваринами, а показувати їхні милі сторони.
В американському штаті Каліфорнії відбувся конкурс, на якому визначали найпотворнішого собаку. Переможцем став метис французького та англійського бульдога на прізвисько Петунія.
Про це повідомляє New York Times.
Господарка собаки Шеннон Найман приїхала зі штату Орегон. За перемогу в конкурсі вона отримає винагороду в розмірі 5 тисяч доларів.
Петунія майже не має шерсті, в неї короткі лапки та зморшкувата морда. Але підкорила глядачів і суддів вона своєю природністю — «не як вивірений виставковий собака, а просто такий, який він є».
Друге місце посів мопс Джіні Лу із язиком, що криво звисав із морди. Його господарі отримають 3 тисячі доларів.
На третьому місці — китайський чубатий собака Поппі (2000 доларів).
Загалом у змаганні взяли участь десять вихованців.
Організатори конкурсу, який існує від 1970-х років, наголошують, що їхня мети не насміхатися над тваринами, а показувати їхні милі сторони.
Серед учасників конкурсу є собаки з притулку, яким допомагають знайти нових господарів.
Нагадаємо, у Бразилії під час нещодавнього молочного турніру корова породи джироландо встановила новий національний рекорд.