У США пенсіонер двічі виграв у лотерею $2 млн і дав пораду гравцям

Виграш американець планує витратити на сімейний відпочинок та ремонт будинку.

Житель американського штату Меріленд у суботу, 30 жовтня, отримав другий лотерейний виграш у розмірі двох мільйонів доларів після того, як кілька років тому зірвав перший джекпот на таку ж суму.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що комунальний працівник із міста Солсбері, який вийшов на пенсію, купив два скретч-квитки лотереї "Багатше на 2 мільйони доларів" на місцевій заправці Exxon.

У першому квитку він виявив приз на 100 доларів, однак із другого дізнався, що виграв два мільйони доларів. Чоловік розповів, що виграв під час пандемії COVID-19, але зберігав квиток у сейфі, поки до завершення терміну придатності не залишилося декілька днів.

"Я просто трохи нервував, - поділився пенсіонер. - Я хвилювався, що у мене виникне пожежа (вдома), яка спалить його, що може настати термін дії квитка, а ще у мене були невеликі сумніви, що все справді так".

Виграш американець планує витратити на сімейний відпочинок та ремонт будинку. Він також дав поради гравцям.

"Будьте реалістами і переконайтеся, що граючи, ви граєте не лише заради великого джекпоту. Грайте для задоволення, і поки вам подобається те, що ви робите, виграєте чи програєте, ви вже виграли", - вказав він.

Раніше 78-річна американка з округу Маскігон (штат Мічиґан) зірвала джекпот національної лотереї. Жінка виграла один мільйон доларів.

Новини світу: громадянин Франції виграв 220 мільйонів євро у лотереї Евромільйони

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання