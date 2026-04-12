© Freepik

У штаті Огайо сталася курйозна історія: правоохоронці змушені були проникнути до будинку 91-річної мешканки міста Вестлейк після того, як вона перестала виходити на зв’язок. Як з’ясувалося, причиною стала її захопленість відеограми.

Про інцидент повідомляє Dexerto.

Пенсіонерка настільки занурилася у гру, що просто не чула ані телефонних дзвінків, ані стуку у двері.

Бабуся-геймерка спричинила переполох

Жінка бере участь у міській програмі «Are you ok?», у межах якої волонтери щодня телефонують людям похилого віку, щоб переконатися, що з ними все гаразд. Коли вона не відповіла на дзвінки, працівники програми звернулися до поліції.

Правоохоронці прибули за адресою, але ніхто не відчинив. Враховуючи ризики, вони вирішили зайти до будинку самостійно. Однак замість надзвичайної ситуації на них чекала цілком неушкоджена господарка — вона перебувала у своїй кімнаті й намагалася встановити новий рекорд у грі.

Яка саме гра настільки захопила пенсіонерку, не уточнюється. Втім, очевидно, що вона була настільки цікавою, що жінка повністю втратила зв’язок із зовнішнім світом.

У поліції з гумором поставилися до ситуації — інцидент завершився без наслідків і викликав усмішки як у правоохоронців, так і в самої героїні історії.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що пенсіонери не відриваються від екранів смартфонів.

Дослідження показують, що соціальні мережі та гаджети міцно увійшли у життя пенсіонерів — від 11% користувачів 2010 року до майже половини дорослих старше 65 років 2021-го.