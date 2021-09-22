У США померла мати чотирьох дітей, яка виступала проти COVID-вакцинації

Жінка мала пневмонію.

В американській Каліфорнії від ускладнень коронавірусу померла 40-річна Крістен Лоурі, яка виступала проти COVID-щеплення.

Жінка залишила сиротами чотирьох дітей, повідомляє Daily Mail.

Американка брала участь в акція протесту проти щеплення від коронавірусу. "Без маски, без вакцинації, з можливістю вільно висловлюватися, не боятися. Разом ми переможемо", - писала вона на своїй сторінці в соцмережі.

На початку вересня сестра ентивакцинаторки Кессі повідомила, що Крістен опинилася в лікарні COVID та пневмонією. Дівчина закликала молитися за здоров'я інфікованої: "Моїй сестрі належить довге життя. Ти потрібна нам тут, сестричка. Твої діти дуже люблять тебе і сумують за тебою. Будь ласка, не здавайся".

Утім, кілька днів тому родичі Крістен Лоурі повідомили про смерть жінки. "Моя прекрасна племінниця програла битву проти COVID-19. Я дуже переживаю за її чотирьох дітей. Ми будемо дуже сумувати. Так багато людей потребують Крістен тут, на Землі, але, напевно, у Бога на неї свої плани. Ми любимо тебе, Крістен, і будемо любити завжди. Ми сумуємо за тобою", - написала тітка померлої.

Як повідомлялося, в американському штаті Айдахо від ускладнень COVID-19 померла дипломована медсестра з міста Кьор-д’Ален, мати двох десятирічних близнюків Наталі Райз. Жінка не мала жодного щеплення від коронавірусу. До того ж, вона активно заперечувала необхідність COVID-вакцинації.

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