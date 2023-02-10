У США росіянка намагалась вбити українку, щоб вкрасти її паспорт

Українка вижила та розповіла про злочин.
У США судять росіянку Вікторію Насирову, яка намагалась вбити свою косметологиню-українку Ольгу Цвик. Громадянку Росії суд визнав винною, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.
Про це пише ВВС.
Інцидент стався 2016 року. Тоді росіянка пригостила українку чизкейком з отрутою.
Прокурорка округу Квінс Мелінда Кац розповіла, що українка та росіянка мали схожу зовнішність - темне волосся, однаковий колір шкіри та обидві розмовляли російською. А тому Насирова вирішила отруїти потерпілу, щоб вкрасти у неї паспорт громадянки України та видавати себе за Ольгу Цвик.
Для того росіянка пригостила українку шматочком чизкейка з феназипамом (сильний заспокійливий засіб). Після того, як українка знепритомніла, громадянка РФ вкрала її паспорт, дозвіл на роботу в США та 4000 доларів. Також Насирова розкидала таблетки, перевдягнула потерпілу в мереживну білизну, намагаючись імітувати самогубство.
Проте Ольга Цвик вижила та розповіла, що сталось.9 лютого 2023 року Насирову визнали винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. У березні суд ухвалить росіянці вирок.
Зазначимо, що Насирову також підозрюють у вбивстві та пограбуванні своєї сусідки по кімнаті, що сталось у Росії 2014 року. Також вона обкрадала чоловіків, з якими знайомилась в Інтернеті. За даними ЗМІ, росіянка практикувала БДСМ.
Нагадаємо, в Аргентині в аеропорту Буенос-Айреса за кілька днів лютого затримали майже 20 вагітних росіянок. Жінок не впустили до країни через "брехливий туризм".
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