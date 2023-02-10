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У США росіянка намагалась вбити українку, щоб вкрасти її паспорт

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У США росіянка намагалась вбити українку, щоб вкрасти її паспорт

Ольга Насирова - ліворуч, праворуч - Ольга Цвик / Фото: BBC

Українка вижила та розповіла про злочин.

У США судять росіянку Вікторію Насирову, яка намагалась вбити свою косметологиню-українку Ольгу Цвик. Громадянку Росії суд визнав винною, їй загрожує до 25 років позбавлення волі. 

Про це пише ВВС. 

Інцидент стався 2016 року. Тоді росіянка пригостила українку чизкейком з отрутою. 

Прокурорка округу Квінс Мелінда Кац розповіла, що українка та росіянка мали схожу зовнішність - темне волосся, однаковий колір шкіри та обидві розмовляли російською. А тому Насирова вирішила отруїти потерпілу, щоб вкрасти у неї паспорт громадянки України та видавати себе за Ольгу Цвик. 

Для того росіянка пригостила українку шматочком чизкейка з феназипамом (сильний заспокійливий засіб). Після того, як українка знепритомніла, громадянка РФ вкрала її паспорт, дозвіл на роботу в США та 4000 доларів. Також Насирова розкидала таблетки, перевдягнула потерпілу в мереживну білизну, намагаючись імітувати самогубство. 

Проте Ольга Цвик вижила та розповіла, що сталось.9 лютого 2023 року Насирову визнали винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. У березні суд ухвалить росіянці вирок. 

© BBC
Фото: BBC

Зазначимо, що Насирову також підозрюють у вбивстві та пограбуванні своєї сусідки по кімнаті, що сталось у Росії 2014 року. Також вона обкрадала чоловіків, з якими знайомилась в Інтернеті. За даними ЗМІ, росіянка практикувала БДСМ. 

Нагадаємо, в Аргентині в аеропорту Буенос-Айреса за кілька днів лютого затримали майже 20 вагітних росіянок. Жінок не впустили до країни через "брехливий туризм".

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Дата публікації
Перегляди
3050
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