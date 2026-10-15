У США розкрили вбивство дитини через 65 років: слідчих шокувала особа підозрюваного

Убивство 8-річної дівчинки у США розкрили через 65 років / © pixabay.com

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У США вдалося встановити ймовірного вбивцю восьмирічної дівчинки, яка загинула понад 65 років тому. Несподіваним для слідчих виявилося те, що до злочину, за їхніми висновками, був причетний колишній детектив відділу вбивств поліції Чикаго, який майже три десятиліття працював у правоохоронних органах.

Про це повідомило видання Unilad.

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Трагедія сталася 12 листопада 1960 року. Того дня восьмирічна Глорія Ковалевич залишила родинний будинок у чиказькому районі Вест-Енглвуд і вирушила до церкви, щоб прийняти причастя. Однак додому дитина так і не повернулася.

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До пошуків зниклої долучилися не лише правоохоронці, а й численні добровольці, серед яких були пожежники, ветерани та бойскаути. Згодом тіло Глорії знайшли в яру за кілька кілометрів від її будинку. Експертиза встановила, що вона загинула від двох пострілів у голову.

Під час розслідування поліція з’ясувала, що незадовго до смерті дівчинку бачили в компанії невідомого чоловіка. Також вдалося встановити, що перед убивством її вивезли до лісистої місцевості. Попри ці свідчення знайти злочинця тоді не змогли.

Лише 2026 року слідство отримало нову зачіпку завдяки сучасним методам дослідження ДНК. Фахівці ФБР скористалися даними генетичної генеалогії, що допомогло встановити зв’язок між доказами у справі та Томасом Френсісом МакІнерні.

На момент загибелі Глорії чоловікові було 24 роки. Він мешкав неподалік від її родини та побудував тривалу кар’єру в поліції Чикаго.

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Отримані результати перевірили за допомогою додаткових досліджень ДНК, відбитків пальців і балістичних матеріалів. На підставі зібраних доказів правоохоронці дійшли висновку, що саме МакІнерні причетний до вбивства восьмирічної дитини.

Відомо, що чоловік відслужив у поліції Чикаго 28 років і працював, зокрема, у відділі розслідування вбивств. Після завершення служби він продовжив кар’єру слідчого в Управлінні федерального громадського захисника, працюючи в Лас-Вегасі та Ріно. На пенсію МакІнерні вийшов 2004 року, а через два роки помер. Він також був батьком п’ятьох дітей, серед яких три доньки, та мав онуків.

Начальник детективів поліції Чикаго Кевін Бруно визнав, що причетність колишнього правоохоронця до такого злочину викликає глибоке занепокоєння. Водночас він запевнив, що поліція не намагатиметься приховати чи применшити обставини справи.

Для родичів загиблої встановлення особи ймовірного вбивці стало довгоочікуваною відповіддю на запитання, яке залишалося відкритим десятиліттями.

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Брат Глорії Адам Ковалевич висловив сподівання, що ця звістка дозволить їхнім покійним батькам нарешті знайти спокій. Однак чоловік не приховує розчарування через те, що підозрюваний уникнув суду.

«Він ніколи не розплачувався за свої гріхи. Залишається сподіватися, що він розплатиться за них перед Господом», — сказав брат убитої дівчинки.

Нагадаємо, у США 93-річна Бланш Тейлор Мур залишається найстаршою засудженою до страти в Північній Кароліні. Колись її вважали зразковою християнкою і турботливою дружиною, однак розслідування отруєнь миш’яком розкрило інший бік її життя.

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