У США штучний інтелект ChatGPT склав іспит на отримання медичної ліцензії

ChatGPT віднедавна зміг може розширити свої можливості

У США нова модель штучного інтелекту пройшла іспит на отримання медичної ліцензії. Йдеться про тест, який треба здавати лікарям перед початком практики.

Про це професор Крістіан Тервіш із Вортонської школи Університету Пенсільванії написав у Twitter.

Віднедавна вчені виявили, що ChatGPT може розширити свої функції, зокрема, складати іспити.

Відтак, група дослідників протестувала ChatGPT з 350 з 376 питань USMLE. В результаті вчені дослідили, що штучний інтелект набрав від 52,4 до 70% у всіх трьох тестах.

Зазначимо, оцінка необхідна для проходження, становить приблизно 60%.

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"Досягнення прохідного балу на цьому загальновідомо складному експертному іспиті і виконання його без будь-якого людського підкріплення знаменує собою помітну віху в розвитку ШІ", - заявили вчені.

Додамо, що завдяки технології штучного інтелекту, в Італії вдалося виявити раніше невідому п’єсу одного з найвидатніших письменників країни Фелікса Лопе де Веги.

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