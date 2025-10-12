У США створили робота-гуманоїда, що може прибирати і виконувати хатню роботу

Людиноподібний робот, що може прибирати будинки, прати білизну та доставляти посилки. Фото Figure Robotics

Американська компанія Figure Robotics представила гуманоїдного робота Figure 03 універсального призначення, який може прибирати будинки, прати білизну, мити тарілки, подавати їжу та багато іншого, ніби це справжня людина.

Про це пише designboom.

Ця модель більш досконала у порівнянні з двома іншими роботами-побратимами, має перероблені руки з тактильними датчиками, які дозволяють кінчикам пальців виявляти навіть найменше натискання.

Робот працює на базі штучного інтелекту. Саме завдяки цьому робот може виконувати хатню роботу, оскільки Figure 03 може відчувати, коли предмет ковзає або коли потрібен легкий дотик. Його кінчики пальців м’якші та адаптуються до форми різних предметів з кращим контролем захоплення, а датчики створені для того, щоб допомогти гуманоїдному роботу впоратися з крихкими, слизькими або рухомими предметами.

Також робот має вбудовані камери в долонях — вони допомагають орієнтуватися в просторі, навіть коли огляд основних камер обмежений, наприклад, під час роботи в шафі чи у вузькому просторі.

Оскільки гуманоїдний робот Figure 03 є універсальним, його можна використовувати як вдома, так і у виробництві.

Компанія намагається олюднити пристрій, зробивши його менш схожим на машину та більше схожим на людину в шоломі вдома (Figure також планує запропонувати додатковий одяг, виготовлений з міцних та стійких до порізів матеріалів). Порівняно з іншими моделями, остання модель важить менше та займає менше місця, тому вона більш гнучка для пересування у вузьких місцях.

Акумулятор робота має нові засоби захисту на кожному рівні, що дозволяє йому безпечно працювати в приміщенні та заряджатися за допомогою бездротової індуктивної зарядки, використовуючи котушки в його ногах для автоматичного підключення до зарядної панелі.

Поки що компанія Figure Robotics не оголосила, коли робот з’явиться на ринку та скільки коштуватиме.

