У США телеканал замість прогнозу погоду показав в ефірі порно

13-секундний порно кліп з'явився в ефірі під час прогнозу погоди.
В американському штаті Вашингтон місцевий телеканал KREM випадково показав в ефірі 13-секундний порно ролик під час прогнозу погоди.
Про це інформує Daily Mail.
Метеоролог Мішель Босс повідомила, що штат очікує "кілька бонусних днів гарної погоди після вихідних з низькими температурами", здавалося б, зовсім не знаючи, що транслюється у верхньому лівому куті екрана. Ні Мішель Босс, ні її співедучий ніяк не відреагували на конфуз в ефірі, продовжуючи розповідати глядачам про погоду. Порно ролик транслювався близько 13 секунд.
KREM вибачився перед глядачами через кілька годин, під час випуску новин.
"Неприйнятне відео транслювалося у нашому ефірі. Ми старанно працюємо над тим, щоб щось подібне не повторилося", — йдеться в повідомленні.
Водночас поліція почала розслідування.
"Інцидент викликав численні дзвінки від заклопотаних громадян міста та округу. Наразі слідство триває, винних в інциденті поки не встановлено", — йдеться у повідомленні поліції.
В американському штаті Вашингтон місцевий телеканал KREM випадково показав в ефірі 13-секундний порно ролик під час прогнозу погоди.
Зазначимо, що правоохоронці можуть оштрафувати канал. У США заборонено транслювати "непристойні програми" з 6 ранку до 22 вечора, коли існує ризик, що це можуть побачити діти.
Відео New York Post
До речі, аналогічний інцидент стався на американському телебаченні у 2016 році. Тоді на каналі CNN замість фільму до Дня подяки 30 хвилин показували глядачам порно.
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