У США твори Пікассо за 45 хвилин пішли з молотка за $109 млн

У США твори Пікассо за 45 хвилин пішли з молотка за $109 млн

Лише портрет Марії-Терези Вальтер 1938 року пішов з молотка за 40,5 млн доларів.

У США одинадцять робіт Пабло Пікассо продали за 109 мільйонів доларів на аукціоні в Лас-Вегасі, приуроченому до 140-річчя художника.

Про це повідомляє The Associated Press.

Дев'ять картин і два керамічні твори понад два десятиліття виставлялися в ресторані Picasso в галереї витончених мистецтв Белладжіо, доки власник MGM Resorts не вирішив виставити їх на продаж.

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Зазначається, що вперше аукціонний дім Sotheby's влаштував вечірню розпродаж в Північній Америці за межами свого торгового залу в Нью-Йорку. Учасникам представили роботи Пікассо від 1917 до 1969 року.

Представники аукціону заявили, що портрет музи Пікассо Марії-Терези Вальтер 1938 року під назвою "Femme au béret rouge-orange" пішов з молотка за 40,5 мільйона доларів, що значно вище попередніх оцінок (20-30 мільйонів доларів).

Востаннє картину продали на аукціоні в 1980-х роках приблизно за 900 тисяч доларів, а в 1998 році її придбав магнат казино Стів Вінн. Ця робота Пікассо стала власністю MGM Resorts, коли компанія придбала у Вінна курорт Mirage.

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На аукціоні також представили два натюрморти в стилі кубізму початку 1940-х років, написані під час Другої світової війни: "Nature morte au panier de fruit et aux fleurs", проданий за 16,6 мільйона доларів, і "Nature morte aux fleurs et au compotier" (8,3 мільйона доларів).

Твір висотою майже два метри"Homme et enfant" 1959 року пішов з молотка за 24,4 мільйона доларів.

За словами організаторів, аукціон тривав близько 45 хвилин і залучив близько 150 чоловік, дехто з яких сидів на стільцях в золотій оправі.

Раніше на британському аукціоні Christie's представили картину Вінсента Ван Гога, яку понад століття не виставляли публічно.

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