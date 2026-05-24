У США відкрили нову порцію “секретних матеріалів” про НЛО: прихильники інопланетян у захваті (відео)

НЛО (ілюстративне фото) / © pexels.com

Реклама

Прихильники теорій про НЛО заявили, що нова порція розсекречених матеріалів Пентагону може бути “найпереконливішим доказом” можливої присутності інопланетян на Землі.

Про це повідомляє Mirror.

Публікація документів стала продовженням обіцянки президента США Дональда Трампа оприлюднити секретні файли Пентагону, пов’язані з невпізнаними літаючими об’єктами. Разом із документами було оприлюднено нові відео, які одразу привернули увагу дослідників НЛО та прихильників цієї теми.

Реклама

На одному з роликів, за описом Міністерства оборони США, зафіксовано об’єкт, який у листопаді 2020 року зняв інфрачервоний сенсор на борту американського військового судна в зоні відповідальності Центрального командування США. На відео видно загадковий круглий об’єкт, що рухається над хмарами у спосіб, який, як стверджують ентузіасти НЛО, не схожий на маневри звичайного літака.

Дата публікації 17:41, 31.05.25 Кількість переглядів 369 Над аеропортом Манчестера зафіксували появу НЛО

Раніше менш якісну версію цього ролика вже демонстрував уфолог Джеремі Корбелл. Тепер користувачі тематичних спільнот звернули увагу, що нове відео має значно кращу якість, ніж попередні оприлюднені матеріали.

Другий ролик також викликав інтерес. На ньому видно невеликий білий об’єкт невизначеної форми, який нібито “зникає” у момент фокусування камери. Відео позначене як “миттєве прискорення сирійського НЛО” і, за даними Пентагону, було зняте інфрачервоним сенсором на борту американського військового судна 2021 року.

Загалом у новій партії оприлюднено 222 файли. Серед них — документи про серію повідомлень і розслідувань щодо дивних об’єктів поблизу секретного військового об’єкта в Нью-Мексико у 1948–1950 роках. У матеріалах згадуються 209 повідомлень про спостереження “зелених куль”, “дисків” і “вогняних куль” поблизу військової бази.

Реклама

Водночас Управління Пентагону з розслідування аномалій у всіх середовищах заявляє, що переконливих доказів позаземного походження цих інцидентів досі немає. У Пентагоні визнають, що частина випадків залишається нерозв’язаною і не має чіткого пояснення.

На тлі публікації документів із критикою виступив китайський професор Цзян Сюецінь, якого в медіа називають “китайським Нострадамусом”. Він заявив, що історії про інопланетян є “повною нісенітницею” і можуть використовуватися для відволікання американського суспільства від серйозніших проблем, зокрема економіки та війни з Іраном.

У Пентагоні, своєю чергою, наголосили, що Трамп прагне забезпечити “максимальну прозорість” для громадськості. Нові матеріали про НЛО обіцяють публікувати поступово.

Раніше агентство національної безпеки (АНБ) США передало організації «Фонд розкриття інформації» 334 сторінки розсекречених звітів про НЛО. В документах зібрано дані військових радарів, які фіксували невідомі об’єкти в усьому світі під час Холодної війни.

Реклама

Нагадаємо, віцепрезидент США пообіцяв розкрити всю правду про НЛО. Джей Ді Венс заявив, що «одержимий» НЛО, але вважає їх не інопланетянами, а «демонами».

Новини партнерів