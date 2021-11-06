У США врятували голого чоловіка, який застряг у стіні театральної вбиральні

У США врятували голого чоловіка, який застряг у стіні театральної вбиральні

Чоловіка визволили з пастки лише через три дні, коли він почав стукати і кричати з-за стіни.

В американському штаті Нью-Йорк у п'ятницю, 5 листопада, у театрі "Лендмарк" в стіні чоловічої вбиральні виявили голого чоловіка.

Про це повідомляє CNYCentral.

Зазначається, що правоохоронці та рятувальники Сірак'юса відреагували на повідомлення про людину, яка застрягла у стіні, близько 7:30 ранку за місцевим часом.

Відомо, що у вівторок 39-річний чоловік пройшов попри співробітників установи в напрямку вбиральні, ігноруючи їхні звернення і запитання. Згодом він зник і в театрі припустили, що невідомий залишив будівлю.

Однак за три дні співробітники, які вранці відкривали приміщення, почули стукіт і крик із чоловічої вбиральні, після чого зателефонували на спецлінію "911".

Рятувальники, які прибули на місце події, визначили місцеперебування потерпілого за допомогою оптоволоконної камери і просвердлили отвір у стіні, акуратно розрізавши кілька шарів гіпсокартону та структурної глиняної плитки.

Чоловіка евакуювали та госпіталізували до університетської лікарні штату для обстеження. За словами поліціянтів, потерпілий страждає на психічне захворювання, тож йому не пред'являтимуть жодних звинувачень.

Директор театру Майк Інтаглієтта розповів, що чоловік два дні переховувався на горищі та опинився у пастці, коли впав за стіну чоловічої вбиральні. "Я не знаю, чи прийшов він, щоб зігрітися, чи до вбиральні", - цитує його ВВС.

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