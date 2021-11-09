У США подружжя через плутанину з ембріонами виховувало чужу дитину, тепер пара вимагає компенсацію

У США подружжя через плутанину з ембріонами виховувало чужу дитину, тепер пара вимагає компенсацію

"У мене відібрали можливість виносити власну дитину", - розповіла обурена матір.

В американському штаті Каліфорнія у понеділок, 8 листопада, подружжя з Лос-Анджелеса подало до суду на репродуктивну клініку через отримання ембріона від іншої пари.

Про це повідомляє The Associated Press.

У позові стверджується, що лікарі Каліфорнійського центру репродуктивного здоров'я (CCRH) помилково імплантували ембріон іншої пари позивачці Дафні Кардінале.

Водночас ембріон з яйцеклітини Дафни та сперми її чоловіка Олександра прикріпили до ендометрію іншої жінки.

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Потерпіла розповіла, що у неї з чоловіком одразу виникли підозри, що народжена наприкінці 2019 року дівчинка їм не належить, оскільки дитина мала темніший колір обличчя, ніж у подружжя.

Жінка додала, що спершу відкинула сумніви, оскільки довіряла процесу екстракорпорального запліднення та своїм лікарям. Втім, через кілька місяців вона дізналася, що через плутанину народила дитину від іншої пари.

"Мене переповнювали почуття страху, зради, гніву та горя, - вказала Дафна. - У мене відібрали можливість виносити власну дитину. У мене ніколи не було можливості зблизитися з нею під час вагітності".

Подружжя звинувачує клініку та її власника Елірана Мора в лікарській недбалості, порушенні контракту та шахрайстві, за що вимагає відшкодування збитків на невизначену суму.

За словами адвоката Адама Вольфа, двоє інших батьків, залучених до інциденту, хочуть залишитися анонімними та планують подати аналогічний позов найближчими днями.

Немовлята, обидві дівчинки, народилися з різницею в тиждень у вересні 2019 року. Обидві пари мимоволі ростили дітей одна одної впродовж майже трьох місяців, перш ніж ДНК-тести підтвердили, що ембріони були замінені. Немовлят обміняли місцями у січні 2020 року.

За словами позивачів, відколи немовлят повернули до їхніх біологічних родин, усі четверо батьків доклали зусиль, щоб залишитися в житті одне одного і "створити велику родину". "Вони були так само закохані в нашу біологічну дочку, як і ми в їхню", - розповів Олександр.

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