У США жінку з вадами слуху відмовилися обслуговувати в кафе: відео зібрало мільйони переглядів

Жінка розповіла про інцидет в соцмережі.

В американській Каліфорнії жінці, яка має вадами слуху, відмовились обслуговувати в кафе. Про свою образу вона розповіла у сожмережі TikTok. Відео за кілька днів назбирало мільйони переглядів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Таксистка Шеннон має вади слуху, але говорить так само, як і більшість людей. Нещодавно вона заїхала до улюбленого кафе, щоб взяти чаю і поїхати виконувати замовлення, яке щойно отримала. Утім, не склалось. Шеннон читає по губах, тому її співрозмовнику не треба знати жестової мови. Вона попросила офіціантку зняти маску.

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Співробітниця закладу відмовилася й одразу покликала менеджера. Менеджер також був категоричним і навіть відмовився писати на папері. Жінка припускає, що в закладі їй просто не повірили.

Ображена вона розповіла історію своїм підписникам у соцмережі. Від розпачу навіть розплакалась. Відео назбирало 11 мільйонів переглядів, стало вірусним і представники закладу вибачилися перед Шеннон. Вона сподівається, що в її улюбленій мережі такі помилки не повторяться.

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