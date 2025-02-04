У США знайшли кладовище рідкісних ретроавто на узліссі (фото)

Більшість машин у колекції – моделі концерну Chrysler, зокрема кілька Dodge Charger з рідкісним 375-сильним V8 на 7,2 л.

На узліссі в Луїзіані було виявлено кладовище з 400 старовинних машин. Серед них можна знайти рідкісні спортивні моделі 60-х і 70-х років, які роками іржавіли просто неба.

Про це розповів ютубер з каналу Backyard Barn Finds.

Колекцію зібрав продавець старих машин Рассел Бамберг. Чоловік купував автомобілі з метою перепродажу або розбирання на запчастини. Коли ентузіаст покинув цей світ, його спадкоємець провів екскурсію цим незвичайним автокладовищем.

Деякі машини вже перетворилися на купи металу, інші все ще можна відновити. На капоті Dodge Super Bee росте дерево.

На капоті Dodge Super Bee росте дерево.

Більшість машин у колекції – моделі концерну Chrysler, зокрема кілька Dodge Charger з рідкісним 375-сильним V8 на 7,2 л. Також присутні дітища GM, Chevrolet та інших культових брендів.

У США знайшли кладовище рідкісних ретро-авто.

Нагадаємо, що після скорочення продажів під час війни, українці знову почали активно купувати нові авто. У 2024 році українці купили майже 70 тисяч нових автомобілів, що на 14,7% більше порівняно з попереднім роком, витративши понад 125 млрд гривень.