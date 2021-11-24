У США звільнили чоловіка, який помилково відсидів за потрійне вбивство понад 40 років

У США звільнили чоловіка, який помилково відсидів за потрійне вбивство понад 40 років

62-річний американець потрапив до в'язниці у 18 років.

В американському штаті Міссурі у вівторок, 23 листопада, з в'язниці після 43 років відбування покарання звільнили жителя Канзас-Сіті, якого у 1979 році незаконно засудиди за звинуваченням у трьох вбивствах.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 62-річний Кевін Стрікленд дізнався про рішення щодо свого звільнення з екрану телевізора під час перегляду мильної опери.

Залишаючи виправний центр Західного Міссурі в Камероні він сказав журналістам, що відчуває "радість, горе, страх" одночасно і намагається "зрозуміти, як їх поєднати".

Чоловік додав, що хотів би долучитися до зусиль, щоб подібне "не трапилося з кимось іншим", вказавши, що американську систему кримінального правосуддя "потрібно зруйнувати та переробити".

Стрікленда засудили за загибель 21-річного Ларрі Інграма, 20-річного Джона Волкера і 22-річної Шеррі Блек у будинку в Канзас-Сіті, коли йому було 18 років. Слухання були зосереджені на показах Синтії Дуглас, єдиної людини, яка пережила стрілянину 25 квітня 1978 року.

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Жінка спершу описувала Стрікленда як одного з чотирьох чоловіків, які стріляли в жертв, однак незабаром після вироку вона заявила про сумніви. Згодом Дуглас пояснювала, що "вагалася діяти, бо боялася, що їй можуть висунути звинувачення у лжесвідченнях, якщо вона публічно відмовиться від заяв, раніше зроблених під присягою".

За словами потерпілої, вона вказала на Стрікленда під тиском поліції, через що потім роками намагалася довести, що впізнала не того чоловіка. Дуглас померла у 2015 році.

Водночас двоє інших чоловіків, засуджених за вбивства, пізніше наполягали на тому, що Стрікленд не був причетний. Вони називали ще двох підозрюваних, яким так і не висунули звинувачення.

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