У стародавній Біблії знайшли загадкове пророцтво про "завершення епохи людства"

У Біблії знайшли пророцтво про майбутнє світу / © unsplash.com

У Біблії 1818 року випуску знайшли загадкове пророцтво про новий етап для світу.

Про це пише dailymail.co.uk.

Столітня біблійна хронологія свідчить про те, що ми живемо в переламний рік, коли людство вступає в еру божественного суду, оновлення або перезавантаження.

Такий аналіз у соцмережах опублікувала Кайла Годгінс. Вона зауважила, що у Біблії, виданій 1818 року, яка містить Старий і Новий Заповіти, а також Апокрифи, міститься пророцтво про новий етап у розвитку світу.

Згідно з Біблією, світ виник 4004 року до н. е. У ній зазначено 3974 роки від Адама до Христа, а також ще 1815 років від народження Христа до року видання Біблії.

Разом ці цифри становлять 5789 років від Створення світу до початку 19 століття.

Потім Годгінс розширила підрахунок, включивши роки від моменту друку Біблії, і отримала приблизно 6000 років, що деякі інтерпретують як знак завершення нинішньої епохи людства.

У деяких єврейських і християнських традиціях історія розглядається як семичастинна структура, за зразком семи днів Створення світу.

У цій структурі світ переживає шість «днів», або 6000 років, людської праці та заворушень, за якими слідує сьомий «день» відпочинку, який часто асоціюється з месіанським або тисячолітнім царюванням.

Досягнення кінця шостого «дня» вважається важливим поворотним моментом, що знаменує кінець нинішньої епохи людства і початок нової, керованої Богом фази.

Прихильники теорії стверджують, що вона не передбачає раптового знищення планети, а скоріше драматичний перехід.

Деякі описують це як кінець епохи людського панування.

Інші формулюють це більш розмито, припускаючи великі глобальні потрясіння, моральний розрахунок або духовну трансформацію, а не окрему катастрофічну подію.

Однак біблійні вчені закликають до обережності під час інтерпретації хронології.

Більшість підкреслює, що дата створення світу, надрукована в старих бібліях, відображає одну з історичних інтерпретацій, а не загальноприйняту доктрину.

Дату створення світу встановив Джеймс Ашер, ірландський архієпископ 17 століття і відомий біблійний вчений, який прославився своєю хронологією Ашера — детальним розрахунком, що датує створення світу в Біблії 4004 роком до нашої ери.

Ретельно додавши тривалість життя біблійних персонажів, вік патріархів та ключові події, такі як Потоп, Ашер визначив, що Створення відбулося 4004 року до н. е., навіть призначивши конкретний день, 23 жовтня, як початок першого «дня» світу.

Через століття, Біблії, видані в 18 і 19 століттях, зокрема видання 1818 року, представлене у вірусному відео, містили хронологічні таблиці, складені на основі роботи Ашера.

Сучасна теологія загалом розглядає хронологію Ашера як символічну, а не буквальну.