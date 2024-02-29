У стародавньому скарбі виявили вироби з металу, якого не існує на Землі

Серед золотих виробів знаменитого скарбу Вільєни, який було знайдено 60 років тому на території сучасної іспанської провінції Аліканте, дослідники виявили два предмети, які були викувані із заліза метеоритів, що впали з неба. Вік цих археологічних знахідок — понад 3000 років, вони належать до так званої Іберійської бронзової доби.

Про це повідомляє Science Alert.

Відкриття, яке було зроблене керівником Департаменту збереження Національного археологічного музею Іспанії Сальвадором Ровірою-Ллоренсом, свідчить про те, що технологія та методи обробки металу на території Піренейського півострова у ті давні часи були набагато досконалішими, ніж вважалося раніше.

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Скарб Вільєни, названий так за назвою міста, біля якого він знайдений, складається із 66 предметів, переважно золотих. Він був виявлений у 1963 і вважається одним із найважливіших у всій Європі. Однак визначити вік колекції було складно через два предмети: невелику порожнисту півсферу, яка, як вважають, була частиною скіпетра чи руків’я меча, і простий браслет. Обидва мають те, що археологи описали як “залізистий” вигляд, тобто вони, здається, зроблені із заліза.

Але на Піренейському півострові залізний вік, у якому розплавлене залізо почало замінювати бронзу, розпочався лише приблизно у 850 році до нашої ери. Проблема в тому, що золоті матеріали були датовані між 1500 і 1200 роками до нашої ери. Тож походження двох об’єктів було схоже на вирішення головоломки.

Дослідники припустили, що залізні артефакти були виготовлені із метеоритного матеріалу. Відомо, що залізо з метеоритів має набагато більший вміст нікелю, ніж залізо, яке видобувають у надрах нашої планети. Після того як зразки обох артефактів віддали для перевірки на вміст нікелю, це припущення підтвердилося.

“Отримані дані свідчать про те, що сфера та браслет зі скарбів Вільєни є першими двома предметами, які можна віднести до метеоритного заліза на Піренейському півострові”, - повідомили дослідники у нещодавно опублікованій статті.

Через те, що об’єкти сильно пошкоджені корозією, результати ще не достатньо переконливі. Але нові неінвазивні методи, які можна застосувати до об’єктів, допоможуть отримати більш детальний набір даних, щоб підтвердити попередні висновки, стверджують науковці.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах історик Лоренцо Руйтер за допомогою металошукача знайшов середньовічний скарб із золота та срібла у болоті.

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