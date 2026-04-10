У старому будинку виявили приховану порожнину: деталі дивної знахідки, яка шокувала власницю

Підвал / © Mirror

Жінка, яка переїхала до будинку 1923 року побудови, виявила приховану порожнину в підвалі, заповнену сотнями пляшок віскі. Незвичну знахідку вона зробила ще в перший день після заселення, коли вирішила оглянути приміщення.

Про свою історію власниця розповіла в Мережі, передає Express.

За її словами, будинок мав стандартне планування, однак з одного боку була невелика прибудова. Під час огляду підвалу близько 21:00 вона помітила отвір між балками, який вів у розширену частину фундаменту.

Спочатку жінка припустила, що цей простір можна використати для технічних потреб, зокрема для прокладання кабелів. Однак, зазирнувши всередину з ліхтариком, вона побачила незвичну конструкцію — всередині була акуратно складена піраміда з пляшок віскі, що майже сягала верху фундаменту.

Усі пляшки виявилися однієї марки — Lord Calvert — і різних об’ємів. Жінці вдалося дістати близько десяти з них, однак більшість залишилися глибоко всередині порожнини.

Згодом вона звернулася до сусіда, який пояснив походження знахідки. За його словами, попередній власник будинку працював у підвалі, курив і зловживав алкоголем, але приховував це від дружини. Ймовірно, він складав порожні пляшки у стіну, щоб вони не потрапляли на очі.

Історія викликала активне обговорення в Інтернеті. Користувачі зазначають, що подібні знахідки у старих будинках трапляються й в інших країнах — зокрема, під час ремонту інколи знаходять схованки з пляшками часів «сухого закону».

