У столиці Фолклендів поліція обмежила рух через морських левів, що спарювалися на дорозі (фото)

У столиці Фолклендів поліція обмежила рух через морських левів, що спарювалися на дорозі (фото)

Фолклендські острови є домом для морських левів і морських слонів.

У столиці Фолклендських островів Стенлі поліцейські були змушені перекрити рух вулицею через морських левів, що спарювалися на дорозі.

Про це інформує Daily Mail.

Тварини почали спаровуватися на тротуарі. Поліцейські встановили металеву огорожу, щоб утримати їх, проте "палкі коханці" вирвалися на волю, продовживши інтимну справу просто на проїжджій частині.

Фото кумедного інциденту зафіксував місцевий фотограф Дженті Сіна. На них видно, як копи встановлюють дорожні конуси, аби захистити тварин від автівок. Після спарювання морські леви відправилися назад до моря.

Фолклендські острови є домом для морських левів і морських слонів. Морські леви прибувають на острови в кінці вересня на сезон розмноження, який зазвичай триває до Нового року. Після чого вони вирощують своїх дитинчат на суші. Потім тварини відправляються відкрите у море приблизно в квітні, коли дитинчата стають достатньо дорослими, щоб вижити у воді.

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