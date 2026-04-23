У світі існує море без берегів: і воно стрімко змінюється

Саргасове море в Північній Атлантиці залишається унікальним явищем на планеті — це єдине море, яке не межує із суходолом. Його межі формують не береги, а океанічні течії. Водночас нові дані свідчать, що цей ізольований регіон змінюється швидше, ніж значна частина відкритого океану.

Карибське море, покрите саргасовими водоростями, в Тулумі, Мексика.

Йдеться про акваторію приблизно за 950 кілометрів на схід від Флориди. Саргасове море утримується чотирма великими течіями — Північноатлантичною, Канарською, Північноекваторіальною та Антильською. Разом вони формують Північноатлантичний круговорот, який окреслює умовні межі моря площею близько 5,2 мільйона квадратних кілометрів.

Назву море отримало від саргасових водоростей — буро-золотистих водоростей, що плавають на поверхні великими масивами. Вони не прикріплюються до дна, а дрейфують у воді, створюючи цілу плавучу екосистему. Саме тут ховаються молоді морські черепахи, мешкають рідкісні креветки, краби та десятки видів риб, які майже не трапляються в інших місцях.

Чотири основні течії утворюють Північноатлантичний кругообіг, створюючи море площею два мільйони квадратних миль без берегових кордонів.

Оновлений аналіз, опублікований у журналі Frontiers in Marine Science, базується на щомісячних вимірюваннях, які проводять у цьому районі з 1983 року. Це найдовший безперервний масив даних про вуглецеву хімію відкритого океану у світі.

За чотири десятиліття температура поверхні Саргасового моря зросла майже на 1 градус Цельсія. Водночас солоність підвищилася, рівень розчиненого кисню знизився приблизно на 6%, а кислотність води зросла більш ніж на 30%. Також у воді збільшився вміст розчиненого неорганічного вуглецю, що пов’язують із поглинанням океаном викидів вуглекислого газу.

Науковці наголошують, що умови, які в 1980-х вважалися винятковими, тепер стали нормою. Це створює серйозні ризики для екосистеми Саргасового моря, яка є своєрідним «дитячим садком» для багатьох морських видів. Тут починають життя європейські та американські вугрі, проходять міграційні шляхи горбатих китів, а під водоростями ховаються молоді черепахи.

Дитинчата зелених морських черепах знаходять безпечний притулок у чагарниках саргасових водоростей. Структура водоростей захищає від потенційних хижаків та забезпечує харчування.

Додатковий тиск на регіон створює людська діяльність. Течії накопичують у морі пластикове сміття, судна руйнують зарості саргасуму, а шум двигунів заважає морським тваринам. Потепління води також погіршує вертикальне перемішування, через що на глибині зменшується кількість кисню, а поживні речовини гірше піднімаються до поверхні.

Окремою проблемою лишається захист цієї акваторії. Жодна держава не має юрисдикції над Саргасовим морем, тому заходи з його охорони ускладнені. Над цим працює спеціальна Комісія Саргасового моря, створена за підтримки Бермудських островів. Серед можливих кроків — зміна маршрутів судноплавства та обмеження рибальства в періоди активної міграції черепах.

Дослідники підкреслюють, що саме довготривалі спостереження дають змогу побачити, наскільки швидко змінюється ця унікальна частина Атлантики — і які наслідки це може мати для всього океану.

