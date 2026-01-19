У світі настав найдепресивніший день року: що відомо про цей феномен

Смуток / © Колаж ТСН

Третій понеділок січня традиційно вважається найгнітючішим днем у календарі. У цей день багато людей відчувають занепад сил, пригніченість та стрес через короткий світловий день, закінчення свят та порушені новорічні обіцянки.

Про це пише видання The Irish Time.

Хоча з погляду доказової медицини це явище не має наукового підґрунтя, емоційний стан часто підтверджує його статус «найгіршого дня року».

Що таке Blue Monday і звідки він взявся

«Термін „Blue Monday“ з’явився у 2005 році завдяки британському психологу Кліфу Арналлу, — зазначають експерти. — Він розробив свою „формулу депресії“ на замовлення туристичної компанії, щоб стимулювати людей купувати путівки після свят. Навіть сам Арналл пізніше закликав ігнорувати цей термін і просто радіти життю, але концепція міцно закріпилася у масовій культурі».

За словами фахівців, у цей день настрій людей погіршується через кілька факторів: закінчення грошей після свят, порушені новорічні обіцянки, короткий світловий день та несприятливі погодні умови. Попри те що Blue Monday не має наукової основи, психологічна реакція більшості людей на цей день доводить його значення в суспільстві.

Експерти пропонують кілька способів, як пережити «найгірший» день року та підтримати психічне здоров’я:

Зробіть щось абсолютно безглузде

Замість того, щоб годинами гортати стрічку соцмереж і занурюватися у ще більшу апатію, спробуйте щось дивне або незвичне. Влаштуйте вечірку з друзями з презентаціями про теорії змови, в які ви таємно вірите, або спробуйте опанувати якийсь безкорисний трюк. Будь-яка новизна обманює мозок, змушуючи його виробляти дофамін і відволікає від січневої порожнечі.

Займіться нудною рутиною

Якщо настрій і так на нулі, використайте цей стан для справ, які ви зазвичай відкладаєте:

Перевірте податки: можливо, вам належить повернення коштів;

Оптимізуйте витрати: змініть тарифний план мобільного зв’язку або провайдера інтернету;

Закрийте «хвости»: запишіться до лікаря або на техогляд авто.

Адміністративні справи зазвичай не приносять радості, але виконання їх у пригніченому стані допоможе відчути контроль над життям.

Знайдіть креативне джерело доходу

Візьміть приклад з Ірландії: на платформах на кшталт Vinted активно продають традиційні плетені хрести святої Бригіти за 10–15 євро. Це показує, як локальні традиції можуть стати прибутковим хобі. Подумайте, який «хенд-мейд» або унікальну послугу ви могли б запропонувати ринку прямо зараз, щоб одночасно отримати задоволення та додатковий дохід.

Повний ескапізм у мистецтво

Мистецтво — це природний спосіб «знеболити» емоційний стан. Зануртеся у світ кіно, театру чи літератури. Можна подивитися щось візуально бездоганне, як-от стрічку «Гамнет» із Джессі Баклі, або обрати легкий роман, який допоможе забути про реальність за вікном.

Заплануйте подорож (навіть без грошей)

Поверніться до витоків концепції Blue Monday: почніть планувати літню відпустку. Не обов’язково витрачати кошти на квитки одразу. Процес планування, вибору готелів і пошуку ідеальних пляжів сам по собі працює як потужний антидепресант, дозволяючи мозку концентруватися на приємних перспективах.

Офіційний «день у ліжку»

Найпростіший і водночас перевірений метод — взяти лікарняний або відгул. Залишайтеся вдома, оточіть себе комфортною їжею, перегляньте старі улюблені телешоу або фільми. Іноді найкращий спосіб перемогти депресивний день — просто проігнорувати його існування та дозволити собі відпочинок, не вилазячи з-під ковдри.

«Іноді найефективніший спосіб впоратися з депресивним днем — просто дозволити собі відпочити і зайнятися тим, що приносить комфорт та задоволення, — наголошують психологи. — Не варто змушувати себе виконувати важливі справи або піддаватися стресу, адже відпочинок у такі дні — це не лінь, а турбота про психічне здоров’я».

