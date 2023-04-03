У таке складно повірити: астрономи відкрили надзвичайно велику чорну діру

На відстані 2,7 мільярдів світлових років у галактичному кластері під назвою Абелл 1201, перебуває надзвичайно масивна чорна діра, яка має розміри в понад 32,7 мільярдів разів більші маси нашого Сонця.

Ці нові виміри перевищують попередні оцінки астрономів щонайменше на 7 мільярдів сонячних мас. Це одна з найбільших чорних дір, які астрономи коли-небудь виявляли.

Наш Всесвіт наповнений чорними дірами, включаючи супермасивні чорні діри, які знаходяться у центрі галактик у всіх областях простору навколо нас. Багато з них неактивні і не випромінюють речовину, що зумовлює їхнє світіння, тому вони легше виявляються. Інші є «бездомними» чорними дірами, які блукають простором, як їм заманеться. Деякі з них є надзвичайно масивними.

Ці чорні діри набагато більші, ніж супермасивні чорні діри, подібні до тих, що знаходяться в центрі галактик. І, оскільки вони настільки масивні і містять так багато маси, теоретично їх має бути легше знайти. Однак все залежить від того, наскільки активна є чорна діра і яку кількість тепла вона випромінює. Це тому, що за замовчуванням ультрамасивні чорні діри (і чорні діри взагалі) не випромінюють світло.

Це робить надзвичайно складною процедуру їх виявлення у чорноті космосу, де світло відіграє велику роль у пошуку речей. Один із способів пошуку чорних дір астрономами називається гравітаційним лінзуванням. Ця техніка полягає у спостереженні астрономами того, як світло проходить через простір. У випадку цієї ультрамасивної чорної діри, світло експоненційно вигинається навколо неї.

Це тому, що коли світло наближається до масивного об'єкта у просторі, воно проходить навколо нього, розтягуючись і створюючи збільшувальний ефект, який спотворює зображення на задньому плані. Це також корисно для пошуку галактик, які занадто далекі для нашого спостереження без надзвичайного збільшення. Група астрономів спочатку помітила, як світло вигинається навколо цієї ультрамасивної чорної діри в центрі Abell 1201 у 2003 році.

Однак лише у 2017 році, коли астрономи виявили другий «розмазень», вони почали детальніше досліджувати це відкриття. Недавно вони провели симуляції, з'ясувавши, що для того, щоб світло вигиналося навколо чорної діри таким чином, її маса повинна бути приблизно такою ж, як у 30 мільярдів Сонць, що робить її достатньо великою для того, щоб бути ультрамасивною чорною дірою.

Дослідники, які виявили цей об'єкт, опублікували свої результати в журналі «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Сподіваються, що гравітаційне лінзування дозволить нам заглибитись ще глибше у Всесвіт і виявляти більше ультрамасивних чорних дір, подібних до цієї, яка вже потрапила до першої десятки найбільших виявлених нами чорних дір.

Нагадаємо, що космічний телескоп NASA дослідив "Джеймса Вебба" екзопланету розміром із Землю.

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