У Таїланді буддійський храм залишився без монахів: їх вигнали за вживання наркотиків

Монахи буддійського храму в провінції Таїланду Пхетчабун не пройшли тест на наркотики, після чого їх усунули від служінь. Після цього в монастирі не залишилося жодного ченця.

Про це інформує ВВС.

Четверо монахів, включно з настоятелем, здали позитивний результат на метамфетамін. Після цього їх відправили до клініки для проходження реабілітації від наркозалежності.

Рейд відбувається на тлі національної кампанії з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Повідомляється, що монахів вигнали з храму після того, як у понеділок поліція провела аналізи сечі, які показали, що всі четверо чоловіків вживали наркотики. Чиновники не сказали, що привернуло увагу поліції до храму.

"Наразі в храмі немає жодного священнослужителя, і жителі сусідніх сіл стурбовані тим, що вони не можуть виконувати свої релігійні обов’язки", – сказав представник місцевої влади. Він пообіцяв відправити до обителі інших ченців.

За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, Таїланд є основною транзитною країною для метамфетаміну, який надходить із М’янми через Лаос.

Раніше повідомлялося, що у Франції виявили майже три тисячі священників, які десятиліттями ґвалтували сотні тисяч дітей.

Нагадаємо, що СБУ перевірила приміщення УПЦ МП у Чернівцях та знайшла методички з Москви та посвідчення окупантів. Крім того, за непідтвердженою інформацією, в одній з кімнат правоохоронці начебто застали в ліжку оголеного юнака і одного зі священників.

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