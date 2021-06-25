У Таїланді папуга з’їв діамантове намисто і потрапив до лікарні

У Таїланді папуга з’їв діамантове намисто і потрапив до лікарні

Птахові зробили операцію і дістали коштовне каміння.

У Бангкоку, Таїланд, папуга на прізвисько Фрості з’їв 21 діамант з намиста своєї господині.

Як пише видання metro.co.uk, після цього папуга ослаб і більше не хотів їсти. Його відвезли до ветеринарної клініки і зробили рентген, який показав, що у животі птиці діаманти.

Під загальним наркозом ветеринари дістали 21 камінь вагою 0,2 карата.

"Цей вид птахів приваблює все, що блищить. Ми часто бачимо подібні ситуації, але цей випадок був дивним, оскільки папуга з’їв багато діамантів. Крихітні речі у шлунку були гострими, тому у папуги болів живіт", - сказав лікар.

Після операції птах залишиться у лікарні, поки не загоються шви.

Нагадаємо, міністерство сільського господарства Австралії має намір зловити й приспати голуба на прізвисько Джо, який випадково пролетів 13 тисяч кілометрів зі США до Австралії й тим самим порушив заборону на перельоти між державами.

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