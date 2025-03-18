У Тернополі чоловік показав 46 жінкам свій статевий орган: усе закінчилося несподівано

Житель Тернополя посварився з дівчиною та розіслав 46 користувачкам соцмереж свої інтимні фото. Як його покарали?

У Тернополі до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який після сварки з коханою розіслав 46 жінкам свої інтимні фото.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, працівник залізниці зробив три інтимні фото свого статевого органу. Він від липня до листопада 2024 року надіслав 46 жінкам свої пікантні фото.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що дійсно розсилав жінкам свої інтимні фото. Це сталось через те, що він "посварився з дівчиною".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Тернопільщини винним за ч. 1, 3 ст. 301 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. У чоловіка конфіскували його мобільний телефон. Також він повинен сплатити 7561,05 грн судових витрат.

Вирок суду

Нагадаємо, у Луцьку засудили чоловіка через фото на сайті знайомств.

Читайте також: