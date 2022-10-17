У Томській області Росії спостерігали у небі яскраву вогняну кулю: відео

Яскравий болід на кілька секунд осяяв вечірнє небо над сибірським регіоном РФ.
Увечері в неділю, 16 жовтня, у Томській області Росії очевидці спостерігали яскравий болід.
Відповідне відео публікують очевидці у соцмережах.
Об'єкт, який залишив вогняний слід у небі, помітили о 00:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом). Тривалість польоту цього боліда становила понад 8 секунд, напрямок його руху - із півдня на південний схід.
Ймовірно, це було згоряння космічного сміття.
Нагадаємо, раніше понад 200 очевидців повідомили про дивний об’єкт, який перетнув небо вночі над Шотландією та Північною Ірландією.
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