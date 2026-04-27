У травні 2026 року на небі зійдуть одразу дві повні: коли спостерігати рідкісне явище

Блакитний Місяць / © Reuters

У травні 2026 року на небі можна буде побачити рідкісне астрономічне явище — одразу дві повні в межах одного календарного місяця.

Про це пише Dailygalaxy.

Йдеться про так званий «блакитний Місяць» — другу повню, яка припадає на той самий місяць. Такі явища трапляються лише раз на кілька років через особливості місячного циклу, що триває приблизно 29,5 дня.

Перша повня, відома як Квіткова, зійде 1 травня. Її назва походить із традицій корінних народів Північної Америки та пов’язана з періодом активного цвітіння рослин навесні.

Друга повня очікується 31 травня — саме вона і має назву «блакитний Місяць». Попри назву, супутник Землі не змінить колір — це лише умовний термін для позначення рідкісної календарної події.

Астрономи пояснюють, що така ситуація виникає через збіг тривалості місячного циклу та календарних місяців. У результаті травень 2026 року почнеться і завершиться повнею — доволі незвичний, але передбачуваний феномен.

Фахівці зазначають, що це гарна нагода простежити повний місячний цикл у межах одного місяця та поспостерігати за небом навіть без спеціального обладнання.

