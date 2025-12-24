У церкві в Лас-Вегасі побачили "божественний знак": що сталося

Диво у церкві в Лас-Вегасі / © скриншот з відео

Парафіяни католицької церкви Святого Томаса Мора у Лас-Вегасі (США) заявили, що стали свідками «божественного знаку». У складках тканини біля вівтаря зі статуєю Діви Марії декілька парафіян помітили щось схоже на обличчя.

Про це повідомляє Fox5 Las Vegas.

Настоятель парафії отець Едмунд Ннадозіє спочатку не зрозумів, що змусило людей дістати телефони та знімати побачене на відео. Коли ж він придивився до вівтаря, то побачив те, про що говорили інші.

«Я подивився ще раз — і це було обличчя, це була Богоматір», — розповів він.

Диво, про яке тепер говорять далеко за межами парафії, сталося ще 12 грудня, коли у Католицькій церкві відзначають День Богоматері Гваделупської.

Отець Ннадозіє припустив, що поява образу саме цього дня може мати глибокий духовний зміст, а не бути простим збігом.

«Я думаю, можливо, Богоматір надсилала нам послання: „Гей, я все ще поряд, сьогодні — день мого свята, і я все ще можу себе показати“, — припустив священик.

Парафіянин Бен Ісагірре розповів виданню, що образ було важко не помітити.

«Я вірю, що це диво, знак із небес. Це чудово бачити, і я радий, що був частиною цього моменту», — сказав він в коментарі журналістам.

Ісагірре та інші парафіяни стверджують, що цей досвід приніс відчуття втіхи та єдності — незалежно від того, чи вважати його дивом чи ні.

Нагадаємо, знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, яка має висоту 38 метрів, більше не є найвищим релігійним монументом у Бразилії. Її перевершив монумент Діві Марії у бразильському місті Крату.